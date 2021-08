El raro posteo de Wanda Nara que alertó a sus seguidores en medio de los rumores de separación: “Sola”

Durante los últimos días, Wanda Nara realizó algunos comentarios que despertó la sospecha de que enfrentaba una crisis con Mauro Icardi. Además, la pareja dejó de compartir sus habituales postales románticas y en familia. Ahora, un particular posteo de la empresaria suma una nueva sospecha sobre el momento que atraviesa.

A las pocas muestras de cariño que eran frecuentes en sus redes sociales, se sumó un reciente y misterioso posteo de Wanda Nara. Junto a una selfie, indicó que llegó a los 8 millones de seguidores en Instagram e indicó: “yo sola , sin un equipo que siga mi cuenta, sin nada de nada. Como digo siempre de la nada y de a poquito”.

A su vez, Wanda Nara agradeció a sus seguidores por “ser los mejores y estar siempre ahí en cada publicación dando tanto amor” y por el acompañamiento que mantienen ante cada emprendimiento que realiza. Por eso, la mediática remarcó que los quiere “a todos los que me siguen, los que me miran sin seguirme, y los que me dejan de seguir”, remarcó.