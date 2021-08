Martín Lousteau: “La elección más importante de la historia era la de 2019, no esta”

El senador nacional Martín Lousteau se diferenció este martes de los dirigentes de la oposición, entre ellos el ex presidente Mauricio Macri, que aseguran que las próximas elecciones legislativas serán los más importantes de la historia. Además, cuestionó a la anterior gestión por no haber podido “derrotar al populismo”.

“Yo cuando escucho que la elección más importante es esta, para mí la elección más importante de la historia, en todo caso, era la de 2019. Porque si se hubiera administrado bien, la gente hubiera estado contenta y satisfecha con lo que había pasado, ahí sí había una oportunidad para derrotar al populismo de manera tal que hubiera que mutar en otra cosa”, respondió en diálogo con Radio Mitre, consultado por la autocrítica que debe realizar la oposición.

Asimismo, Lousteau analizó que “evidentemente cuando el otro te gana, sobre todo si se piensa que los otros son mejores, es porque no hiciste las cosas bien, entonces claro que hay responsabilidad de todos nosotros”.

Su aclaración se debe a la última presentación del libro “Primer Tiempo” que realizó Macri en Mendoza, donde consideró: “esta es la elección más importante de la vuelta a la democracia. Definitivamente vamos a definir si vamos a seguir viviendo en democracia y en libertad o vamos a lo que hoy se llama autocracia: una forma elegante de decir pérdida de libertades y de convivencia republicana”.

“Las elecciones, que a veces nos entusiasman y a veces nos frustran, tienen algo interesante que es que nosotros solemos tomar las elecciones como si fuera una contienda deportiva, donde termina con el resultado y se acabó el partido. En la política es exactamente al revés, con el resultado empieza el partido”, analizó Lousteau.

Además, el líder de Evolución explicó: “Hoy tenemos un dilema muy grande del cual no nos podemos hacer los distraídos. Hay una parte que dice vamos a resolver la Argentina con más Estado, con un Estado presente. La verdad que si uno mira la historia de los últimos 50 años, el Estado argentino es como mínimo el doble de grande que hace 50 años y tiene un nivel de gasto público récord en la historia”.

También realizó un diagnóstico del Estado al considerar que “perdió el foco en lo que tiene que hacer y encima lo hace con un desorden monumental”. “Yo no conozco a ningún ministro que no me diga que le sobre gente. Es un problema financiero y es un montón de gente haciendo cosas que no necesitamos”, agregó.

“El Estado te hace tan difíciles las cosas que hay un montón de gente a la que la obligamos a ser héroes cotidianos. El que es un empresario PYME es un héroe cotidiano. El que vive en el Conurbano y tiene dos horas y media para viajar a su trabajo con la inseguridad es un héroe cotidiano”, manifestó.

En ese sentido, calculó que “con lo que gasta tiene que producir cosas que necesitamos. Con ese nivel de gasto tiene la mayor cantidad de pobres de la historia. Con esta pérdida de foco y desorden, no vamos a resolver la pobreza”, observó.

De todos modos, el senador aseguró: “¿Somos capaces de pensar distinto? Si somos capaces, yo soy optimista. Ahora, si volver a la normalidad en la Argentina implica el fútbol y que estemos un poco más vacunados, usar menos los tapabocas, volver al pasado más reciente...No es un buen estándar de lo que tenemos que aspirar”..

Con información de www.infobae.com