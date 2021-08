Una campaña chata y sin ideas como los candidatos que se postulan

En la recta final de las PASO en Rafaela se puede observar una de las campañas más chatas y con menos propuestas de las que se pueden recordar. Nadie pone en duda que la pandemia limita y mucho, pero pareciera que esas limitaciones se trasladaron a la cabeza misma de los candidatos, que por ahora no esbozaron ni una sola idea.

Ni siquiera hablamos de ideas coherentes, directamente no las hay. La ciudad está necesitada de un sinnúmero de soluciones que por ahora ningún candidato se animó a proponer. Quedan algunos días más y es de esperar que a los "cráneos" se les encienda la lamparita y algo digan para justificar sus candidaturas.

Inseguridad, iluminación, agua potable, accidentes de tránsito, educación, Jardines maternales, trabajo, transparencia, transporte, ZEC, micro centro, periferia, palomas, negruchos, etc, etc.. Estos podrían ser algunos de los temas que estos políticos vernáculos podrían abordar al momento de proponer que los votemos, aunque quizá todo se reduzca a la dieta que van a cobrar en caso de llegar algunos o seguir otros, al fin y al cabo por ahora no demostraron que otra sea la intención.

Ideas son las que faltan, vanidades y necesidades propias las que sobran, Dios nos ayude...