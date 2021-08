Escándalo: filtran fotos del supuesto festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en plena cuarentena, sin distanciamiento ni barbijos

La filtración de las extensa lista de visitas a la Quinta de Olivos en plena cuarentena causó un cimbronazo en la agenda política. Si bien decenas de personas pasaron por la residencia de Alberto Fernández mientras regía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, uno de los puntos más resonantes fue la presencia de amigos de la primera dama Fabiola Yañez para el día de su cumpleaños.

El periodista Eduardo Feinmann compartió en el programa ‘Voces+’ de LN+ una foto sobre el supuesto encuentro en Olivos el 14 de julio del 2020 donde se ve a la pareja presidencial junto a cinco amigos -entre ellos Sofía Pacchi y el locutor Emanuel López- sin distancia, tapabocas y compartiendo una mesa.

«El Presidente dijo que vivía aislado, pero realmente no lo estaba. Todo el mundo encerrado en casa y no podía haber cumpleaños. El que asomaba la nariz fuera de su casa era prácticamente considerado un asesino serial que estaba contagiando a medio mundo», expresó Eduardo Feinmann y agregó que en esa celebración “habían alrededor de once personas” y que “existen más imágenes” del festejo.

La semana pasada el presidente Alberto Fernández rompió el silencio sobre las denuncias penales en su contra por las visitas a Olivos y confirmó que durante la pandemia recibió a “miles de personas”. “Recibí a miles de personas, no a una. Tenía que seguir gobernando. ¿O querían que me quede de brazos cruzados?”, expresó en declaraciones a AM750. Desde Casa Rosada, señalan que todas las visitas fueron por “trabajo” y que lo explicarán “ante la Justicia”.

Según la lista de ingresos y egresos de Olivos, el día del cumpleaños número 39 de la primera dama asistieron al chalet de la pareja presidencial nueve personas. Se trata de Sofia Pacchi, Emanuel López, Fernando Consagra, el colorista Federico Abraham y la estilista Carolina Marafioti, además de otras cuatro personas con las que Yañez mostró su amistad en redes sociales. Todos llegaron a las 21:30 y se retiraron a la 1:47.

Con información de www.elintransigente.com