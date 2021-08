Emilio Monzó sorprende con críticas a la gestión de Cambiemos y habla de su relación con Mauricio Macri

El precandidato a diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) por la provincia de Buenos Aires, Emilio Monzó, quien acompaña en la lista a Facundo Manes sorprendió con críticas a la gestión de Cambiemos y habló de su relación con el expresidente Mauricio Macri. El expresidente de la Cámara de Diputados fue letal en sus autocríticas y también contra el gobierno de Alberto Fernández.

“Con Mauricio no restablecí relación”, señaló Monzó en A24 a más de un año de haber terminado la gestión. “No tengo diálogo ahora, durante el gobierno tuve un diálogo permanente. Tuvimos diferencias conceptuales pero nunca dejamos de dialogar, sino no podríamos haber coordinado el Congreso de la Nación con el ejecutivo”, reveló el también ex ministro.

Monzó no solo se refirió a Macri sino que utilizó ironía para demostrar su descontento con algunas políticas del gobierno anterior. “Hoy en la mesa de conducción no se van a sentar solamente dirigentes de la Ciudad de Buenos Aires, no se va a bajar línea desde la Ciudad de Buenos Aires”, remarcó. De esa manera, indicó que con la llegada de Facundo Manes y otros dirigentes, todo se volverá más “horizontal”.

“Va a haber una mesa más horizontal con dirigentes de todo el país”, añadió. “Creo que hubo un error, no solo de nosotros sino que viene del 2003. Desde el 2003 a la fecha hicimos todas las cosas mal, incluidos nosotros. Tuvimos la posibilidad de cambiar esta situación y no la hicimos, continuó igual o quizás…”, manifestó en relación a la respuesta fuente a los planes sociales.

Por otro lado, fue durísimo contra el presidente. “Es un gobierno de transición, no lo veo a un Alberto Fernández gobernando en el 2023”, apuntó y agregó: “Lo veo como una conformación electoral que le dio un resultado favorable en el 2019. No veo capacidad a la hora de ejecutar el ejercicio del poder”. Por último, remarcó: “Estoy convencido que en el 2023 a nosotros nos va a tocar la oportunidad de gobernar Argentina”.

Con información de www.elintransigente.com