“Casi todos mis amigos están muertos”, el dramático relato de Donato De Santis

Donato De Santis se encuentra en Italia, más específicamente en su Puglia natal, adonde fue a visitar a su mamá de 91 años e intentar volver a conectar con sus raíces. El reconocido se encuentra disfrutando de unas semanas de paz mientras está a la espera de la nueva temporada de Masterchef Celebrity.

En una entrevista que realizó con Pronto, Donato De Santis habló de como se encuentra su presente, tanto en lo laboral como en lo personal y se animó a repasar una historia de vida. El chef aseguró que a este viaje no lo puede llamar vacaciones “porque uno aquí entra en una situación de tiempo y espacio muy particular”.

Luego Donato agregó: “Para mí vacaciones es ir a Los Angeles, Nueva York, Miami o Londres pero venir a Italia no son vacaciones sino recargar baterías y hacer un reseteo ancestral, con un montón de cosas que van más allá de darse un chapuzón en el mar o tomar sol en una reposera”. En la misma linea afirmó que son mucho más que un descanso: “Hay mucho trabajo de familia y no es que venimos e ignoramos el contexto que nos rodea”.



Sobre este tiempo que esta viviendo en Italia, Donato De Santis cuenta que el ahora esta con su mamá lo más que puede. “Le dedico mucho tiempo a mi mamá, a quien vine a acompañar, y a mis hermanos también”. También dijo que para él es un momento muy anhelado para el poder conectarse con su cultura y cortar con sus trabajos en Buenos Aires. “Es un momento de recupero de energía que considero muy necesario.

Pero no fue todo de lo que habló el cocinero de origen italiano. En la misma entrevista tambipen comentó sobre su juventud en el país europeo y contó uno de los capítulos más tristes de su vida. Donato habló sobre sus amistades de la infancia y dijo sin tapujos: “Se murieron casi todos”.

Tras eso agregó que él y sos amigos de la época son de la generación de los 70 y 80, la cual no fue la más feliz para la juventud italiana. Según el cocinero: “Fueron momentos históricamente donde había mano libre en el uso de estupefacientes y después nos encontramos con la heroína, el hachís y muchos extremos. Luego nos topamos con el sida, o sea que fueron décadas duras”.

El asegura que “Yo zafé, no sé, por equis motivo. Pero parte de mis amigos de la infancia no están más”. El duro relato de Donato De Santis no terminó ahí, ya que aseguró: “La madurez de los 16 no es la de los 40 y la muerte de un amigo siempre es dura. Es difícil aceptar la partida de un par y son procesos complicados”.

Para cerrar, el jurado de Masterchef habló de su relación con sus amigos de la infancia que quedaron. “Es lo que sucedió y los pocos conocidos que quedamos, aun mantenernos muy buena relación. Nos sentimos muy privilegiados de haber pasado esas dos décadas y estar acá para poder contarlo”.