A Alberto le hicieron una "cama" y corre riesgo de juicio político. ¿Cristina y La Campora?

El Gobierno está desconcertado por la filtración de la foto de Alberto Fernández festejando el cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos.La imagen se viralizó en las redes sociales. Hay doce personas alrededor de una mesa, sin distanciamiento social y sin barbijos. Fue el 14 de julio del 2020, cuando en Argentina regía una cuarentena estricta impuesta por el Presidente.

Este miércoles se sumó un nuevo capítulo a la polémica que se generó por las visitas a la residencia presidencial de Olivos durante la cuarentena dura del 2020. Se viralizó una foto en la que se ve al presidente Alberto Fernández festejando el cumpleaños de su mujer Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos.

“Estoy indignado con eso”, dijo entre sus íntimos el primer mandatario cuando el recorrido de la foto ya era imparable y pasaba de celular en celular y de pantalla en pantalla.

Su fastidio se amplificó minutos después. “No tiene sentido ser transparente en este país. Todo el que entra se registra. Quieren saber quienes entran sépanlo. Después usan la información como la usan. Una vergüenza”, expresó, con fastidio.

En el final de esa conversación, molesto por la situación, les aseguró a los presentes: “Han dañado a gente que no tiene nada que ver con nada. Que me vino a ver por problemas personales o profesionales”.

En la imagen, que se multiplicó rápidamente en las redes sociales junto a comentarios irónicos y quejas de muchos usuarios, se puede ver a doce personas, incluidos el Jefe de Estado y su mujer, más uno más que es el que sacó esa instantánea, reunidos alrededor de una mesa en el comedor de la quinta presidencial.

La imagen se sacó el 14 de julio del año pasado, día de cumpleaños de la Primera Dama. En ese momento en Argentina regía una cuarentena dura como consecuencia de la gestión sanitaria que el gobierno nacional llevó a cabo para enfrentar la pandemia. Estaban prohibidos los encuentros sociales en espacios cerrados y era obligatorio la utilización del barbijo.

Además, la foto muestra que los 12 comensales están todos juntos, sin la distancia social mínima que exigía el decreto y planteaba el gobierno nacional respetar para evitar contagios durante esa época.

El artículo 9 del decreto 605 que extendió el Aislamiento Preventivo Social Obligatorio (ASPO) establecía como actividades prohibidas “la realización de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos, religiosos y de cualquier otra índole con concurrencia mayor a DIEZ (10) personas”.

En el decreto vigente en ese entonces, en la descripción de los condicionamientos del aislamiento, aparecen el artículo 11 donde se prorroga el aislamiento “desde el día 1° de julio hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, que establece el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, prorrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20 y 520/20, exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias argentinas que no cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en el artículo 3° del presente decreto”

En el articulo 12 describen los lugares alcanzados y nombran “el aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que, a los fines del presente decreto comprende a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES” y los treinta y cinco partidos de la provincia de Buenos Aires.

En el artículo 18 habla de límites a la autorización para circular y hace hincapié en que “los desplazamientos de las personas alcanzadas por las excepciones al “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, y las que se dispongan en virtud del presente decreto, deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada”.

Sin embargo, en el Gobierno hay indignación por la filtración de la foto. Más temprano en la Casa Rosada habían desmentido otra imagen, en la que aparecen Fernández, Yañez y la modelo Sofía Pacchi y otros que finalmente aparecieron en la foto que resultó genuina, argumentando que era un fake viralizado en las redes sociales.

Con la filtración de la nueva foto, el gobierno nacional reaccionó de otra forma. Hay molestia por la publicación de esa imagen. Apuntan contra el empresario taiwanés Chien Chia Hong, pareja de Sofía Pacchi, colaboradora de la primera dama, que sería quién sacó la foto.

El empresario ya había estado en otras oportunidades en la Quinta de Olivos. En una nota publicada por Infobae se reconstruyeron sus visitas. La primera fue el 2 de abril de 2020, el día del cumpleaños del presidente Alberto Fernández, en medio de las cuarentena estricta.

Llegó a las 22 y se retiró a las 2.58 de la madrugada, casi tres horas después que su supuesta pareja. El Presidente negó haberse reunido con el empresario taiwanés. Sobre aquella visita a Olivos, dijo que Chien participó de “una reunión” junto a la primera dama Fabiola Yañez y un grupo de allegados.

“No hay nada peor que explicar algo que no he hecho, porque no ocurrió. Chien Chia Hong debe haber ganado los concursos legítimamente. Si los ganó ilegítimamente, que me den el nombre del funcionario que lo benefició y lo echo inmediatamente”, afirmó el Presidente.

Horas después, ante la magnitud del escándalo, el Gobierno publicó un comunicado admitiendo que la empresa de Chien que “fue adjudicatario total o parcialmente en seis procesos de compras por un valor total de $ 6.961.826″. Ese dato incluye los contratos a partir del 10 de diciembre de 2019.

El empresario volvió a Olivos el miércoles 11 de noviembre de 2020: ingresó a las 15 horas y se retiró a las 19. Su pareja, también estuvo en la residencia ese día, pero llegó a las 22:01 y se fue media hora después.

El jueves pasado el fiscal federal Ramiro González pidió informes a la Casa Militar de la Presidencia sobre los registros de ingresos y salidas a la residencia de Olivos de la actriz Florencia Peña, la funcionaria y amiga de la primera dama Sofía Pacchi y su novio, el empresario Chien Chia Hong, entre otras personas, según indicaron a Infobae fuentes judiciales.

Fue la primera medida que impulsa el fiscal en el marco de la causa que se abrió para investigar las visitas que se recibió el presidente Alberto Fernández en el 2020 durante la fase más estricta del aislamiento decretado por la pandemia del coronavirus.

Después de la filtración de las fotos, el encuentro del 14 de julio también quedaría bajo la lupa y sería investigado por la Justicia.

La oposición reaccionó en forma inmediata al conocerse la foto en la Quinta de Olivos. El presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, fue el encargado de cuestionar la actitud presidencial.

“El Gobierno nacional ha dado bofetadas morales a los argentinos haciendo uso de privilegios inaceptables en medio de la pandemia y de la cuarentena más estricta que el propio Ejecutivo dictó a través de una larga lista de decretos de necesidad y urgencia. Estas normas eran aplicables a todos los ciudadanos, sin excepciones. Expresamente se prohibió celebraciones familiares y con amigos para evitar la transmisión comunitaria del virus del Covid-19”, señaló Negri.

“Con un equipo de juristas estamos estudiando si el Jefe de Estado ha incurrido en algunas de las causales de juicio político, instituto que está previsto por nuestra Constitución en el artículo 53”., indicó el dirigente radical.

“Más allá de que estamos seguros de que el oficialismo impedirá que un eventual proceso avance en la Cámara de Diputados, ya que se precisa la mayoría de dos tercios, creemos que sería sano que el Congreso debatiere de cara a la sociedad si la máxima autoridad del país cumplió debidamente con sus funciones. La fotografía difundida hoy del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez, en la que está el Presidente, muestra que la máxima autoridad del país violó las normativas que el propio Gobierno dictó para luchar contra la pandemia”, sentenció.

