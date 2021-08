El letal comentario de Claudio Canniggia contra Mariana Nannis: “Estoy mejor de lo que estuve con mi mujer”

La guerra entre Claudio Caniggia y Mariana Nannis pareciera no tener fin. Si bien el ex jugador había decido dejar todo en manos de la Justicia, ahora rompió el silencio y lo hizo tras las agresiones de su ex esposa y su hijo hacia su pareja.

Tras confirmar la separación y posterior divorcio, Claudio Caniggia se mostró muy feliz en pareja con Sofía Bonelli. Y Mariana Nannis comenzó a hacer declaraciones contra ambos, tanto judicial como mediáticamente.

Pero en los últimos días, Alex Caniggia apuntó contra su padre y su novia, tratándola despectivamente. Y esto enfureció al ex jugador, quien comenzaría acciones legales contra su hijo. Y decidió hablar en LAM, este jueves volvió a romper en silencio en mensajes a Ángel de Brito.



“No tienen el más mínimo sentido sobre lo que se debe a la hora de hablar o escribir sobre cosas que no saben. Son capaces de ensuciar y descalificar a una persona por lo que dice otra que no está en sus cabales, que es aprovechada para un divertimento patético”, expresó Claudio Caniggia indicando el daño que generan.

Luego cruzó a su ex esposa quien indicó que en 2019 lo había rescatado cuando se encontraba drogado y dopado, indicando que cómo iba a “salvar” a alguien que le pegada, según la denuncia de Mariana Nannis.

Pero no fue lo único que indicó, sino que le lanzó un palito a su ex esposa: “Yo esto con Sofía y estoy mejor de lo que estuve con mi mujer todo el tiempo. Esa es la verdad. Sofía no rompió ningún hogar. Es la persona que quiero al lado mío”, e indicó que en el momento que se separó fue porque desde hace un largo tiempo estaba muy mal con Mariana.

Además, señaló que sus tres hijos estaban al tanto de la situación matrimonial ya que él le había expresado en varias oportunidades que estaban muy mal con su madre. Y expresó que su ex esposa involucra a Alex, Charlotte y Axel para que estén en contra de él, y hagan agresiones en contra.