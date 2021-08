Eduardo Duhalde sorprendió con una firme defensa al Gobierno por el Olivosgate

El ex presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, quien además es uno de los ‘vacunados VIP’ entró en la polémica del Olivosgate por las visitas a la Quinta de Olivos en plena cuarentena y sorprendió con una llamativa y firme defensa. “No son importantes ahora”, expresó el exfuncionario en relación a la última foto que se difundió por el festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en julio del 2020.

“Cuando el barco se está hundiendo, no nos preocupamos por si la comida está caliente o fría. No me parece que en una situación dramática como la que vive nuestro pueblo, esto sean los temas”, opinó el ex mandatario en diálogo con radio AM 1030. En la misma línea, remarcó que “se está hundiendo el barco, estamos en la peor crisis, esos temas ahora no son importantes”.

Duhalde insistió en la situación de una gravedad institucional que se vive ahora y la calificó de “sin precedentes”. En su entrevista, también habló de los datos del INDEC sobre la inflación que dio un piso de 3% en julio, alcanzando un total de más del 29% desde que empezó el año. “La culpa la tenemos los políticos. Nunca me excluí”, expresó el ex mandatario como autocrítica.

“Por acción o por omisión, la responsabilidad de cómo está el país la tiene los que hemos gobernado. Como el orden, el control, el respeto, son elementos esenciales”, remarcó. Tras ello, utilizó una metáfora y recordó su mandato: “¿Crees que una familia desordenada, descontrolada y sin respeto entre ellos puede funcionar? No, no puede funcionar”.

Durante su gobierno

En esa línea, contó que hace unos años cuando se habla de orden, decían que uno era facho y afirmó que tuvo que aclarar que se trataba de “orden democrático, sin cascos ni bayonetas”. También, reveló que cuando asumió tenia adelante la tarea de cumplir tres objetivos básicos: “pacificar el país, había que cambiar el modelo económico social basado en el financiamiento y el último reconquistar la institucionalidad”.

Con información de www.elintransigente.com