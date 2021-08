Perotti a la caza del voto joven, ¿será que en otros sectores ya no le creen?

Perotti prometió ampliar el voto a la franja de 16 y 17 años en comicios provinciales para atraer a un público más esquivo.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, salió a la pesca del público joven con dos anuncios teledirigidos a ese sector: este jueves avisó que enviará a la Legislatura un proyecto para establecer el voto a partir de los 16 años en las elecciones provinciales y presentó un programa de inserción laboral para jóvenes de entre 18 y 30 años.

Qué tiene Perotti para ganarle territorio a Rossi

Hasta ahora, la franja etaria entre 16 y 17 años puede participar de los comicios en los cargos nacionales pero no así para elegir los cargos a nivel provincial. “Es una instancia donde como provincia estamos retrasados; como no hemos actualizado la Constitución el voto habla de los 18 años y pareciera que entraríamos en contradicción si aprobamos una ley que hable de esto, pero hay jurisprudencia que empuja fuerte a que la provincia vaya adecuando su normativa legislativa más allá que se haya o no modificado la Constitución”, fundamentó el gobernador santafesino, en el marco del Día Internacional de la Juventud.

Además, presentó el programa “Primer Empleo”, que promueve la inserción laboral y formal de jóvenes de entre 18 y 30 años y en el cual la provincia será intermediaria entre la mano de obra y las empresas.

Perotti acelera el plan que irrita a la patria contratista y a la UOCRA

De esta manera, Perotti se alinea con las políticas del Frente de Todos que buscan captar el voto joven conociendo e involucrándose con su agenda. Sin ir más lejos, esta semana el Presidente participó del ciclo de entrevistas “Caja Negra” de Filo News, visto principalmente por centennials y millennials. Figuras de la música urbana, las redes sociales y el mundo del streaming han estado mano a mano con el periodista Julio Leiva y esta vez fue el turno de Alberto Fernández.

Desde allí, el mandatario dejó abierta la posibilidad de un debate sobre la legalización de la marihuana y alentó a un debate “sin hipocresías”. El uso de cannabis, para fines terapéuticos y también recreativos, es otro de los temas que ocupan a la militancia joven. La impulsión del aborto, el DNI no binario y otras tantas políticas de género van en la misma sintonía.



Habrá que ver si la figura del gobernador santafesino, asociado a un sector más conservador, logra conquistar ese electorado. Por lo pronto, en su encuentro con representantes de la Federación de Estudiantes Secundarios de Rosario y referentes estudiantiles de toda la provincia se comprometió a avanzar sobre temas como la conectividad, el medio ambiente y la educación sexual integral.

Con información de Letra P