Lanzó su campaña Racca aprovechando la pandemia para "rascar votos". Nadie se puso "colorado"

En estos tiempos que vivimos en donde un Presidente de la Nación es capáz de "mandar" al frente a su esposa con tal de salvarse de una verdadera "cagada" que hizo y qye seguramente le podrá valer un juicio político, de los políticos se puede esperar cualquier cosa. Acá en nuestra política vernacula ayer se lanzó la campaña de los que se aprovechan de la pandemia e intentan instalar un candidato como Racca que no lo conoce nadie y que lo único que sabemos de el es que trabaja en el área salud de la municipalidad y que como todo lo que hizo el gobierno de Perotti y Castellano durante la pandemia, todo lo hicieron mal.

A estos políticos desvergonzados no se les cae la cara de vergüenza e intentan instalar que Racca es el "salvador", algo así como un Doctor Sabín,.... pero de "maseta".

Lo cierto es que ayer se lanzó la lista y sería bueno que se sigan enfocando en vacunar y prevenir, ya vendrá el tiempo de hacer otras cosas. Racca se suma ala lista de concejales y aspirantes a ocupar una banca para no hacer nada, como lo vienen haciendo los inútiles que hoy tenemos en el Concejo. Como carta de presentación lo que por ahora sabemos es que no se pone colorado ni se le cae la cara de vergüenza al aprovecharse de la pandemia para poder a fin de mes cobrar casi $200.000 sin hacer nada, como sus próximos colegas...

LA NOTICIA

Con la presencia de la totalidad de precandidatos y precandidatas a concejales, en la tarde de este viernes se realizó el acto formal de lanzamiento de la lista Celeste y Blanca del espacio Hacemos Santa Fe del Partido Justicialista con vistas a las PASO del próximo 12 de septiembre, donde se renovarán 5 bancas del actual Concejo Municipal de Rafaela.

La lista del oficialismo local está conformada por Martín Racca y Valeria Soltermam en primer y segundo lugar respectivamente, les siguen Juan Cruz Auce, Florencia Armando, Federico Lescano, María Belén Zorrilla, Pablo Peralta y Cintia Villarruel.

ORADORES

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Luis Castellano: “Cada elección es importante no sólo porque con cada acto electoral se fortalece nuestra democracia, cada elección es importante porque determina, de alguna forma, la manera en la que se construye el futuro de nuestra ciudad, provincia y el país”. Luego, se refirió a las y los precandidatos: “Hoy presentamos antes ustedes la lista de pre-candidatos a concejales. En lo personal, quiero decirles que me llena de orgullo y esperanza”. “Construimos una lista que nos contiene a todos como rafaelinos y rafaelinas, que representa en cada uno, la complejidad de los tiempos que corren, contemplando los cambios sociales que nos atraviesan y las miradas necesarias para construir un futuro más equitativo, más igualitario, con más trabajo, con más ideas”.

También, reflexionó: “Venimos de casi 2 años extremadamente complejos Hoy caminamos diferente, comenzamos otro camino y queremos hacerlo con cada uno y cada una de las vecinas de la ciudad. Junto al gobernador Omar Perotti, junto a nuestros pre-candidatos a senador, Marcelo, y a diputado, Roberto, y en plena sintonía con el proyecto que encabeza nuestro presidente, queremos volver a ponernos de pie”. “La vida que queremos está cada vez más cerca, pero también depende de cada decisión que tomemos, como sociedad, nosotros como gobierno, y también como electores. Elegir es parte de la democracia, debatir también lo es, pero hacerlo desde la consciencia, el respeto, la solidaridad y la responsabilidad, hoy, más que nunca, es el requisito indispensable”, concluyó Luis Castellano.

También hicieron uso de la palabra los senadores Roberto Mirabella y Marcelo Lewandowski. El primero, precandidato a diputado nacional, expresó sentirse “orgulloso e identificado con esta lista de concejales que son personas que expresan muy bien lo que es el sentir de Rafaela: un médico, una comunicadora social, una contadora, un músico, gente vinculada a la arquitectura y al urbanismo, al compromiso social, a la vida universitaria, esto expresa a Rafaela”.

También hizo hincapié en cómo se notan los avances de obras en la ciudad, cómo se nota el crecimiento, destacando, sobre todo “cómo el gobernador Perotti decidió terminar el hospital público regional de alta complejidad”.

Lewandoski, también precandidato a senador nacional, valoró la juventud de la lista, a la vez que reflexionó: “Los ideales no se pierden con el paso del tiempo, algunos dicen que con el tiempo uno se vuelve conservador, que pierde los ideales, que va buscando su propio interés, y no digo que no puede pasar, pero indudablemente que cuando uno puede llegar a un lugar y expresar eso que pensó desde joven, es realmente gratificante”. Y dirigiéndose a los y las integrantes de la lista, agregó: “Y ustedes pueden hacerlo desde la juventud que tienen, desde una vocación que van a imponer desde esta posibilidad que se les brinda”. A su vez, manifestó recorrer la provincia y encontrarse con “muchos municipios y comunas que van a tener candidatos jóvenes y realmente es una renovación que hace falta, que en esta provincia de Santa Fe se está brindando esa alternativa”. “Hay una Santa Fe que tiene que proponer al país un ánimo y una esperanza”.

Por su parte, Omar Perotti manifestó “una alegría enorme de estar en mi ciudad”, y continuó, “se me ocurre decirle gracias, gracias a la educación que aquí recibí en mi familia, en mi escuela primaria, secundaria”. “Aquí aprendimos que las crisis no se lloran, se enfrentan y se derrotan, porque uno lo vivió, uno se formó así; y la ciudad me dio el enorme orgullo de hacerme su intendente, la mayor distinción que uno puede tener en la vida política, que tus vecinos te elijan para llevarla adelante”. Sobre los candidatos presentados, valoró la reflexión de Valeria Soltermam en torno a cómo la pandemia la modificó e interpeló, coincidiendo en que “ninguno de nosotros va a ser el mismo después de esta pandemia”. En la misma sintonía, valoró el trabajo de Martín Racca, “cuidando la vida de los rafaelinos y rafaelinas”. También resaltó la importancia de la renovación en la política que se puede visualizar en los precandidatos a concejales de la ciudad que inician su camino en la política, resaltando la importancia del involucramiento de los jóvenes para seguir transformado la ciudad y la provincia.

Perotti eligió acompañar el lanzamiento de la lista Celeste y Blanca, también, con declaraciones muy importantes: “La Ruta 34 tiene el mayor ritmo desde que se ha comenzado y vamos a terminarla en su acceso a la ciudad y toda la circunvalación, vamos a terminar el gasoducto, para llevarle mucho más gas a nuestros vecinos y vamos a llegar con el agua, vamos a terminar el acueducto, vamos a hacer realidad estos sueños”.

RACCA-SOLTERMAM:

TERRITORIO Y COMPROMISO

El Doctor Martín Racca, por su parte, comenzó describiendo estos tiempos como “complejos, donde la gestión ‘normal’ estuvo atravesada drásticamente por la gestión de la urgencia”. Por ello, agregó, “no puedo dejar de mencionar y agradecer la gestión del gobierno nacional que tomó las decisiones necesarias aún con gran costo político y puso la vida como prioridad”. Su discurso estuvo, como es natural, signado por su conocimiento ‘desde adentro’ de la gestión de la pandemia. En relación al operativo de vacunación, por ejemplo, señaló que “vemos cada día cómo se renueva la esperanza”, gracias a los estados provinciales y locales, que movilizaron los recursos necesarios.

Asimismo, se permitió un agradecimiento “enorme” para “los y las trabajadoras de la salud, para nuestra familia del hospital y cada persona que se acercó a ayudar, que potenció la capacidad de solidaridad que tenemos como sociedad”.

Ya pensando a futuro, Racca señaló que “atravesaremos nuevas fases, cada una de las cuales tendrá sus características, necesitamos ser conscientes de que será la salud pública la que marque la agenda política, será la salud la que atraviese todos los demás temas de la sociedad, y por supuesto debe ser la salud el tema que atraviese cada uno de los debates que se den en el Concejo de la ciudad en los próximos años”. “Tenemos la voluntad política y los proyectos necesarios para seguir defendiendo la vida y el medio ambiente por sobre todas las cosas, y formamos parte de un espacio político que siempre ha hecho del trabajo, el desarrollo económico, la innovación, los ejes centrales de sus políticas públicas”, remarcó. Estoy convencido que hasta de las peores situaciones siempre hay algo por aprender, y si algo aprendimos en este último año y medio es que si no nos cuidamos entre todos y pensamos en colectivo, lo individual no sirve. El ‘Nadie se salva solo’ no es una frase de campaña, es el aprendizaje que todos debemos hacer”. Por último, agradeció “a Luis, Omar y a cada compañero y compañera por dejarme ser parte de esta construcción, por darme la oportunidad de devolverle a Rafaela, algo de lo mucho me dio a mí. Depende de nosotros seguir trabajando con honestidad, responsabilidad y conocimiento para ir por lo que falta, pero también depende de cada uno de ustedes, detrás de las pantallas, acompañándonos y dándonos la oportunidad de llegar al Concejo”.

Valeria Soltermam, en tanto, habló de que la llegada de la pandemia la llevó a replantearse algunas cuestiones: “comencé a entender que ya no me alcanzaba ese ‘conocer los problemas de la gente’, entendí que ese primer paso, de escuchar, de recorrer, se había transformado en una necesidad profunda de involucrarme de otra manera”. Por eso, agregó, “decidí sumarme a la política, porque entiendo que es aquí donde se resuelven las problemáticas que atraviesan las sociedades”. Y enfatizó que este proyecto político “hace realidad los sueños de los rafaelinos y las rafaelinas. Omar en la provincia y Luis en la ciudad conducen los gobiernos que han puesto la producción y el empleo, la educación y la salud en el centro de sus políticas públicas. Gracias al trabajo conjunto entre los tres niveles del estado, hoy vemos la salida de la pandemia más cerca. Esto no es producto del azar, es fruto de compartir un objetivo común: el cuidado de la vida por sobre todas las cosas”. Asimismo, se refirió a lo que falta para “la construcción de una ciudad más equitativa”, “más trabajo, innovación, educación, es un camino largo, que nos involucra a todos y todas”.

Por último, expresó orgullo y agradecimiento de compartir espacio con Martín Racca y el resto de la lista, y expresó que tiene “consciencia del enorme desafío que representa”, pero tiene “la responsabilidad necesaria para afrontarlo”.

PARTICIPACIONES ESPECIALES

Durante la presentación se proyectaron videos de apoyo y salutación de importantes referentes del espacio, como de la senadora nacional María de los Ángeles Sacnún y la precandidata a diputada nacional Magalí Mastaler. Por las circunstancias sanitarias, el encuentro no pudo ser presencial y tener la mística de otros similares, pero el streaming fue seguido masivamente por compañeros y compañeras militantes que demostraron su apoyo a la lista Celeste y Blanca, que bajo el lema de “unidad” quedó conformada con referentes de ámbitos diversos. La riqueza de esa diversidad, la potencia de su juventud, y el compromiso ciudadano de cada candidato y candidata, enorgullecen al espacio Hacemos Santa Fe.

Con información de La Opinión