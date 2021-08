Subsidio al turismo, ahora también para extranjeros

El ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, tiene a su cargo dos de los sectores más golpeados por la pandemia. Según estimaciones oficiales, el cierre de las fronteras y las restricciones para circular ya generaron la pérdida de entre 120 y 150 mil puestos de trabajo.

Sin embargo, el funcionario se mostró esperanzado. Cree que el turismo puede recuperarse muy rápidamente sobre tres pilares: una inyección de demanda por $30.000 millones a cargo del Estado nacional, estímulos para atraer extranjeros y el aumento del dólar (que nos vuelve más baratos).



En diálogo con Infobae, Lammens aseguró que la temporada de verano será “una de las mejores de los últimos años” y dijo que “el problema de las aerolíneas que se fueron del país” es mejorar la demanda. También opinó sobre el primer candidato porteño del Frente de Todos, el cambio de distrito de María Eugenia Vidal y la polémica foto de la reunión en Olivos.

-Después de dos años muy complicados para el turismo van a relanzar el plan PreViaje. ¿Cuántos fondos se van a inyectar en el sector?

-La primera etapa del plan fue muy exitosa desde todo punto de vista. En un principio había cierta desconfianza porque la implementación tenía alguna complejidad logística, como que a cada persona le llegara la tarjeta a su casa. Por su puesto que sabiendo lo que es la burocracia estatal había desconfianza en que llegara la tarjeta, que tuviera crédito y que se pudiera gastar sin problemas. Pero el programa funcionó. Tuvimos muy pocas quejas. Yo creo que eso va a ser un shock de confianza para esta segunda etapa. El año pasado se movilizaron $15.000 millones, más de 600.000 personas por todo el país. Ahora esperamos duplicar esos números, estar arriba de 1.200.000 personas y $30.000 millones. Es un programa que fue reconocido por la Organización Mundial de Turismo y ahora está siendo implementado por otro países, que lo están copiando. Es muy innovador porque sale de la lógica de los subsidios y pone a las empresas a trabajar y facturar.

-¿Qué se mejoró en relación al año anterior?

-Cuestiones de logística, de implementación, la posibilidad de la billetera virtual -el primer año fue más utilizada la tarjeta física-. Más allá de eso, es el mismo programa. El año pasado tuvimos 13.000 prestadores, de los cuales el 98% son pymes. Este año vamos a estar arriba de los 20.000 prestadores. Y agregamos a sectores muy castigados como teatros y cines. Van a poder ir durante las vacaciones o cuando vuelvan.

-¿Evalúan implementar un programa similar para atraer el turismo internacional?

-Si, está pensado. Por supuesto que esta situación sanitaria hace que vayamos permanentemente “muñequeando” el momento de lanzarlo, porque cuando creíamos que estábamos para abrir apareció la variante Delta que dio vuelta el mundo. La ministra Carla Vizzotti dijo que agosto va a ser el mes de la dos dosis, y tener la buena noticia de que ya estamos distribuyendo las segundas dosis fabricadas en la Argentina, eso nos da una buena perspectiva para empezar a abrir las fronteras, para abrir en principio con algunos países que tengan una buena situación sanitaria, que tengan mucha gente vacunada. Probablemente les pidamos que estén vacunados a los que vengan. Pero va a haber un programa de estímulo para turistas extranjeros en una primera etapa de países limítrofes.

-Y después se ampliará a los turistas de Europa y Estados Unidos, por ejemplo.

-Exáctamente. El 65% de los turistas que vienen a la Argentina provienen de los países limítrofes. O sea, hoy estamos apuntando a impactar en el gran público que viene. Después estamos trabajando también con algunos estímulos específicos en destinos de larga distancia. Por ejemplo, firmamos un convenio con C-Trip, que es una empresa China que tiene 400 millones de usuarios. Tenemos la expectativa de llegar a los 500.000 turistas chinos de acá a cuatro años. Va a permitir consolidarse como destino para los turistas chinos.

-¿Estiman alguna fecha más concreta para la apertura de fronteras?

-La pandemia permanentemente hace que tengamos que ir cambiando lo que teníamos establecido. Nosotros siempre pensamos en el último trimestre y creemos que vamos a poder cumplir con ese plazo, y que a partir de octubre vamos a poder estar vendiendo pasajes para que los turistas vengan a la Argentina.

-¿Se pedirá algún tipo de pasaporte sanitario, o dos dosis de vacunación?

-Una posibilidad concreta es que los que vengan estén vacunados con las dos dosis.

-El gobernador de Mendoza pidió implementar antes un corredor sanitario terrestre con Chile.

-Es algo que está contemplado en el último DNU. El Ministerio de Salud está evaluando las condiciones y si las pueden cumplir, se va a poder hacer.

-En números, ¿cuál fue el impacto de la pandemia? ¿Cuándo creen que se va a recuperar?

-Sabemos que la industria tuvo una cantidad de pérdidas importantes de trabajo registrado y una mayoría de trabajo no registrado. Hay mucho trabajo informal, sobre todo en el sector de la gastronomía. Nosotros creemos que este sector en particular tiene la característica de recuperarse rápido. Yo creo que vamos a tener una temporada de verano maravillosa, de las mejores de los últimos años. Si logramos tener una buena temporada y captar turistas extranjeros, y además la situación cambiaría nos favorece porque Argentina está barata. Las estimaciones son de entre 120 mil y 150 mil puestos de trabajo. Creemos que vamos a tener una recuperación muy rápida. Creo que a pesar de todo hemos logrado mantener al sector de pie. Hemos atravesado la peor crisis de la historia del turismo.

-¿Es posible mantener en el tiempo el programa o es un esfuerzo fiscal que sólo se justifica en una pandemia?

-Hay posibilidades de mantenerlo. Lo que tiene de interesante es que tenes un gran recupero en términos impositivos. Se llama evaluación matriz-producto. Gran parte de lo que pone el Estado, vuelve. Por ejemplo, si gastan $100, el Estado recauda con esos $100 y con los $50 que se reintegran.

-¿Le preocupa la situación de las aerolíneas? ¿Hay algún plan para que vuelvan a operar las que se fueron del país’

-Claro que me preocupa, me preocupa la conectividad. Por la situación geográfica que tiene nuestro país tiene que tener una conectividad importante. Nosotros estamos hablando con todas las aerolíneas. El caso más llamativo es el de Latam. Yo hablé con su gerenta local y me contó que hacía cuatro años perdía dinero, la pandemia terminó de definir esa situación. Pero en los próximos días vamos a estar anunciando vuelos nuevos de aerolíneas que sí apuesta a Argentina y que ven que va a ser un mercado importante en lo que viene. La solución al problema de las aerolíneas que se van del país tiene que ver con trabajar mucho con la demanda. Cuando haya mucha demanda de Argentina, para las aerolíneas va a ser rentable venir. Apostamos a que suceda en el corto plazo.

-¿Cuándo vuelve el público al fútbol?

-Entiendo la ansiedad de la gente que quiere volver a la cancha. En los próximos días vamos a dar una fecha concreta. No la quiero terminar de dar porque me falta tener conversaciones con el jefe de Gabinete y con la ministra de Salud. Hoy Argentina no tiene circulación comunitaria de la variante Delta, vamos a ver cómo evoluciona, pero si seguimos avanzando con las segundas dosis por ahí podemos tener público en el último trimestre o un poquito antes del último trimestre.

-Los clubes pidieron que el aforo sea del 50%

-Va a ser progresivo, con un aforo determinado que lo va a definir Salud. Y se va ir ampliando. La cantidad que se está hablando de forma inicial es del 30%.

-Únicamente con público local

-Eso venía siendo así y es una decisión que hoy no es prioritaria para tomar.

-Muchos atletas olímpicos hicieron críticas por la imposibilidad de entrenar durante la cuarentena. En retrospectiva, ¿se podría haber hecho algo distinto, como permisos especiales?

-Los hubo. Unos de los primeros exceptuados fueron los atletas olímpicos. Prácticamente todos los países del mundo estuvieron en situaciones similares. En España estuvieron hasta mayo sin entrenar, nosotros estuvimos en los primeros días de junio. Y esto se repite en muchos países del mundo. Por supuesto que fue muy complejo para los deportistas, se venían preparando, se suspende el Juego Olímpico y encima no se les permite entrenar. La verdad es que para un atleta es durísimo, yo lo entiendo. Pero hicimos un esfuerzo enorme. Creo que el resultado bueno o malo de estos Juegos no tiene que ver con este año y medio de gestión sino con un problema que trae de arrastre el deporte nacional. Fue un error enorme del gobierno anterior sacarle el financiamiento al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo y vamos a trabajar para que en breve lo vuelvan a tener.

-En el plano político, ¿cómo ve al Frente de Todos porteño de cara a las PASO?

-Con entusiasmo. Me parece que Leandro Santoro es un buen candidato, que puede expresar la heterogeneidad que tiene el frente, por el lugar de donde viene y porque sabe comunicar bien. Lo que se va a plebiscitar tiene que ver con el desempeño del gobierno nacional y Leandro sabe contar bien qué es lo que ha hecho el gobierno durante este tiempo tan difícil. No me toca ser candidato pero voy a trabajar como si lo fuera.

-¿Va a participar en la campaña?

-Si, por supuesto. No solo en la ciudad de Buenos Aires sino en todo el país.

-¿Qué cree del cambio de distrito de María Eugenia Vidal?

-Yo creo que es muy confusa la situación para los porteños. Hace dos años fue candidata para la provincia. Cualquiera tiene derecho a cambiar de domicilio, pero a lo que no hay derecho es a especular, y creo que la sociedad siempre la especulación la condena.

-En Juntos por el Cambio la interna también se disputa de cara al 2023. ¿Sigue vigente su objetivo de ser jefe de Gobierno?

-A mí me encantaría ser jefe de Gobierno, sin duda. Pero la verdad que hoy la gente está preocupada por que le resolvamos los problemas, tenemos que abocarnos 100% a eso. Hablar menos entre políticos y darle más soluciones a la gente que la está pasando mal.

-¿Qué opina de la reunión en Olivos por el cumpleaños de Fabiola Yáñez el 14 de julio del año pasado?

-Fue un error, lo dijo el jefe de Gabinete y lo reconoció el Presidente. Ayer les dijo a los argentinos que lo lamenta mucho y se comprometió a que no vuelva a pasar.

