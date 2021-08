“Hay que cuidar al Presidente”: los motivos del impensado respaldo de Margarita Stolbizer a Alberto Fernández

La precandidata a diputada nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia de Buenos Aires (PBA) Margarita Stolbizer, buscó diferenciarse del kirchnerismo y del macrismo con una contundente propuesta de cara a las PASO 2021. La referente del Partido GEN opinó sobre la situación actual del Gobierno en medio del escándalo por la foto de la fiesta de cumpleaños de la primera dama y aseguró que “hay que cuidar al presidente” Alberto Fernández.

En diálogo con Radio Con Vos, la compañera de fórmula de Facundo Manes sostuvo que “hay un descreimiento general en la política. Las personas no creen que les van a solucionar sus problemas”. En esa línea, consideró que hay una credibilidad muy baja de que los políticos van a resolver los problemas de la ciudadanía. “Hay un alto nivel de desconfianza social en las instituciones”, remarcó.

En medio del escándalo por la foto del cumpleaños de Yañez en medio de la cuarentena estricta de la cual participó el presidente, Alberto Fernández, expresó: “Tenemos un gobierno debilitado al que le faltan dos años de gestión. No comparto la cuestión del juicio político, más allá que tengo una mirada sumamente crítica. Todos lo hacen aun sabiendo que es inviable”.

De manera sorpresiva e impensada aseguró que “hay que cuidar al Presidente lo más posible para que llegue lo mejor posible”. En esa línea, remarcó que la competencia se tiene que dar tratando de demostrar que somos mejores que el otro y no destruyendo al otro. “No comparto la política destructiva”, completó. Por eso mismo también buscó diferenciarse del macrismo y kirchnerismo.

“Lo importante es mostrar que no reivindicamos aquello y no vamos a hacerlo porque creemos que no está bien. Estamos frente a un gobierno que se gastó y debilitó demasiado pronto. A un año de gestión ya estaba muy mal, el problema es que las personas tienen muy fresco con lo que pasó el anterior”, aseguró la presidenta del GEN. Por último, expresó: “Eso se resuelve mirando hacia adelante, ofreciendo una alternativa de gobierno”.

Con información de www.elintransigente.com