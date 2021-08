«La ruina de la industria»: Victoria Tolosa Paz destrozó a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires

La precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, criticó al ex presidente, Mauricio Macri, y a la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, porque “cuando gobernaban no pensaban que el único ordenador que tenemos es el trabajo”. Además, manifestó que «Macri representó la ruina de la industria«, y tomó como ejemplo la industria local de Cañuelas.

En este marco, usó como ejemplo de recuperación de la planta Visuar, ubicada en el Parque Industrial Cañuelas, que luego de la “ruina” que le significó el gobierno de Cambiemos, va a “incorporar 70 trabajadores y tiene por adelante la ampliación de 4.800 metros cuadrados de la fábrica, con una línea de Banco Nación y Banco Provincia, entidades que buscan ampliar la capacidad instalada de nuestra industria”, informó C5N.

Además, junto al presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner; el precandidato a diputado nacional Daniel Gollán; y varios funcionarios, arremetió: “No hay política social más importante para nosotros que pensar cómo generamos trabajo, que ese trabajo tenga un salario digno y ese salario recupere la capacidad de consumo”, en una clara referencia a la gestión de Macri.

Por otra parte, en una entrevista de hace pocos días, se refirió a la polémica foto del cumpleaños de Fabiola Yañez: “Es un error, no debería haber ocurrido y hay que pedir perdón. Una foto no puede tapar lo que hizo un Gobierno nacional entero para contener y cuidar la vida. Este tiempo excepcional y de pandemia tuvo un equipo de gobierno haciendo lo que tenía que hacer», expresó.

Por último, arremetió contra la actual oposición al afirmar lo siguiente: “Fuimos parte de un proyecto político que hizo de la reconstrucción de la Argentina entre 2003 y 2015 una realidad. Luego vinieron cuatro años de destrucción de ese sistema productivo debido a un proyecto económico y político que buscó la timba financiera, la especulación y la fuga de capitales como un destino común para una pequeña minoría”, cerró.

Con información de www.elintransigente.com