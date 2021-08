Operaciónbebe: a 72 horas del Olivosgate, una foto de Fabiola Yañez despierta rumores de embarazo

La primera dama Fabiola Yañez fue una de las principales protagonistas de la semana tras filtrarse fotos de la celebración de su cumpleaños junto a amigos en la Quinta de Olivos en plena cuarentena. El Olivosgate impulsó un fuerte debate puertas adentro del Gobierno, impulsó un pedido de juicio político contra Alberto Fernández y obligó al Presidente a reconocer el error en público. Sin embargo, podría abrirse un nuevo capítulo en esta historia.

Este sábado, Yañez compartió una sugestiva foto en su cuenta de Instagram que despertó rumores de embarazo. La mujer de 40 años acompañó al Jefe de Estado en la presentación del relanzamiento del programa PreViaje en Misiones y, tras culminar el acto, subió una historia a la red social donde se la ve sentada y tomándose la panza en un pose típica de quien está en la dulce espera.

De inmediato, las redes sociales se hicieron eco de la publicación y advirtieron por el detalle de la postal en medio del escándalo por la otra foto, la del cumpleaños del 12 de julio del 2020. La periodista Guadalupe Vázquez, quien reveló la imagen que desató el Olivosgate, compartió una publicación en sus redes sociales donde habló de la «#Operaciónbebe» para «tapar el escándalo” y anticipó: “Anunció oficial el lunes? Después no digan que no avisé”.

Por el momento, desde Casa Rosada mantienen el hermetismo y la pareja de Alberto Fernández aún no volvió a compartir una nueva publicación. Esta no es la primera vez que se rumorea sobre un posible embarazo de Yañez: a fines de enero la pareja presidencial viajó a Chile y en las fotos oficiales que se publicaron tras las actividades se pudo ver a la primera dama con una vestido ajustado que marcaba la zona del abdomen más abultada. “Es una pancita de cuarentena”, desmintieron a las pocas horas.

“Fabiola convocó a una reunión”

En la primera aparición pública tras la filtración de la foto, Alberto Fernández reconoció y lamentó la celebración en Olivos, dijo que “no volverá a pasar” y cargó la responsabilidad del evento en su pareja, algo que despertó la furia de sectores opositores quienes lo acusaron de esquivar a la situación.

Fabiola convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido, no va a volver a ocurrir”, dijo el mandatario nacional desde la ciudad de Olavarria en un acto oficial. “Debí haber tenido más cuidados, y no los tuve”, agregó luego. Tras este evento, participó de otro acto oficial en el norte donde decidió ir acompañado de Yañez, a quien hizo alusión en su discurso con una anécdota personal.

“Este es un parque nacional único en el mundo. Fabiola estuvo en este hotel con su madre y sus hermanas no hace mucho tiempo, y me decía: ‘Vos tenés que ver cómo se ven las Cataratas’. Yo decía, ‘está exagerando’, como ella quiere mucho a Misiones, dije ‘está exagerando, me debe estar macaneando’”, contó el Jefe de Estado.

Con información de www.elintransigente.com