El fuerte cuestionamiento de Angie Balbiani sobre la delgadez: “adelgazar a cualquier precio”

Sin lugar a dudas, Angie Balbiani es una de las mujeres más bellas de la pantalla chica. Su rostro pasó por grandes novelas argentinas, donde en varias cumplía el rol de “chica gordita” para ser sujeto de burlas. Eran otros tiempos, pero el tema de la delgadez en los medios todavía sigue siendo tendencia y un duro mandato para todas las personas.

En este contexto es que Angie Balbiani, quien está esperando a su segundo hijo para diciembre, habló nuevamente del tema. En diálogo con la revista “Para Ti”, se refirió a los cánones de belleza, donde se le exige la flacura casi extrema, de lo contrario se lapida a la persona en cuestión.

Yo creo que el tema del peso siempre es un problema en este país y va más allá de mi situación personal. Siento que se ha trabajado mucho en este tema pero aún falta para que cambie el paradigma: en la Argentina si no sos flaco tenés que estar en camino a serlo, es como algo que está instalado”, comenzó diciendo Angie.Pero la reflexión fue más profunda, y en relación a su propia vivencia en primera persona. “No te dejan ser gordo y feliz, disfrutar de tu cuerpo con sobrepeso porque el objetivo final siempre tiene que ser adelgazar a cualquier precio”.

Y continúa: “No quiero quiero generalizar, pero creo que la mayoría de nosotros no estamos preparados para comer sin culpa”. Y analizó su caso en particular, “me sirvió mucho comprender y aceptar que soy única y que mi cuerpo reacciona de una forma particular al alimento y eso me permitió dejar de compararme con otras mujeres, con otros embarazos y poder disfrutar del mío sin complejos”.

Angie Balbiani espera su segundo hijo, el cual ya sabe que será varón. El primero, Benjamín de 13 años, está ansioso por conocer a su hermanito. Según ella, se alejó de ese concepto de que el embarazo es “todo color de rosa”, pero de todas maneras disfruta de su día a día.