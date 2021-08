Fiesta en Olivos: Fabiola Yáñez se presentó en la causa judicial

La primera dama Fabiola Yáñez se presentó esta mañana en la causa judicial en la que se investiga la violación de las medidas de restricción a la pandemia del coronavirus durante el festejo de su cumpleaños el año pasado en la quinta de Olivos, del que también participó el presidente Alberto Fernández.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Yáñez se presentó a través de los abogados Mariano Lizardo y Juan Pablo Fioribello, que llevaron un escrito al juzgado federal 7 de Comodoro Py, donde está radicada la causa penal. Junto con Yáñez también se presentaron en el expediente otras siete de las 12 personas que estuvieron en el cumpleaños, entre ellas un menor de edad. Son Sofia Pacchi, Emanuel López, Stefania Domínguez, Fernando Consagra, Santiago Basavilbaso, Rocio Fernandez Peruilh y Florencia Fernandez Peruilh, todos amigos de la primera dama, quienes serán representados por los mismos defensores.

La presentación significa que Yáñez y el resto de los invitados designaron abogado para ser notificados de cualquier decisión que se tome en el expediente. Los defensores no pidieron ninguna medida de prueba ni tampoco hicieron un descargo sobre lo ocurrido, dijeron a este medio fuentes judiciales.

En la causa ya se tomaron las primeras medidas de prueba que hizo el fiscal federal Ramiro González, a cargo de la investigación, y sumó al expediente la foto del cumpleaños. Entre ellas que la Casa Militar de Presidencia de la Nación informe sobre las personas que ingresaron a Olivos el día del cumpleaños y si estaban exceptuadas para circular.

El expediente se inició por una denuncia de la agrupación “Republicanos Unidos” cuando se conocieron públicamente ingresos a la quinta de Olivos entre abril y julio del año pasado de allegados y amigos de Yañez que no cumplirían tareas esenciales y cuando regían las medidas restrictivas a la circulación por la pandemia del coronavirus. Entre esas visitas estaban las de Pachhi, su pareja el empresario taiwanés Chien Chia Hong y otras personas que participaron del cumpleaños. También la de la actriz y conductora Florencia Peña, quien públicamente explicó que fue a Olivos a hablar con Fernández por la situación laboral del gremio de los actores.

El fiscal González abrió formalmente una investigación y señaló que “el objeto procesal de la presente causa apunta a establecer la efectiva existencia de conducta en infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de la pandemia de la Organización Mundial de la Salud y que en consecuencia pudieran configurar los delitos previstos” por los artículos 205 y el 248 del Código Penal. Se trata de las normas que castigan a quienes violan la cuarentena por no cumplir medidas para evitar la propagación de una pandemia y a los funcionarios públicos que no respeten las medidas.

González pidió como medida de prueba que la Casa Militar de Presidencia de la Nación informe los ingresos y egresos de las personas denunciadas y el motivo de su visita a Olivos. Pero luego se conoció la foto del festejo del cumpleaños de Yáñez, el 14 de julio de 2021. Los invitados llegaron a la quinta de Olivos a las 21:30 horas y se fueron a la 1:45 de la madrugada. Ocurrió cuando regían las medidas más estrictas de la cuarentena, entre ellas la prohibición de reuniones sociales. Antes que se conozca la foto, el Presidente Fernández había dicho que todas las visitas habían sido por cuestiones de trabajo.

El fiscal incorporó la foto al expediente judicial y pidió más medidas de prueba. Una que la Casa Militar “el listado de visitas – oficiales y de carácter privado- que concurrieron a la Residencia Presidencial de Olivos, correspondientes al día 14 de julio del 2020″, el día del cumpleaños. También “se indique si tales personas se hallaban exceptuadas para circular por el Decreto de Necesidad y Urgencia 260/20 vigente en ese momento y quién autorizó dichos ingresos”. Y por último que la Casa Militar conteste el primer pedido de informes que se hizo, para lo cuál González le dio cinco días.

Esas son las primeras medidas que tiene la causa. Con sus respuestas, la Fiscalía analizará los pasos a seguir.

“El único responsable soy yo”, dijo ayer Alberto Fernández en un acto en el partido bonaerense de La Matanza. “Efectivamente, en la pandemia, por un desliz, por un descuido, se organizó una comida en Olivos que no debió haberse organizado. Yo no anduve con vueltas. En menos de 24 horas dije que esto pasó, que no debió haber ocurrido, tengo mucho pesar por lo sucedido y de ese modo me disculpé ante ustedes, ante el pueblo, los únicos a los que les debo unas disculpas”, agregó.

