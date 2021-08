El durísimo mensaje de Facundo Manes tras conocer las filmaciones del festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en pleno ASPO

El primer precandidato a diputado nacional por el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, se despachó contra el presidente Alberto Fernández a minutos de conocerse tres videos del ‘Olivosgate’. El aspirante a un escaño en la Cámara baja habló de “honestidad” y sostuvo que todo lo que reúne a ese escándalo oficial ocurrido durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) es sumamente “vergonzoso”.

“Al final, es como me decían en Salto”, comenzó diciendo Manes, en referencia a su lugar de nacimiento, y continuó: “La honestidad no se aprende, flaco. La traés o no la traés…”. Punto aparte, y el neurocientífico disparó: “Vergonzoso #ElVideo. Realmente vergonzoso”, sentenció el referente del espacio Dar El Paso, dentro de Juntos por el Cambio, que irá a una interna con Diego Santilli, del PRO.

Recorrida de campaña en San Miguel y Malvinas Argentinas

Por otra parte, Manes estuvo este miércoles en los distritos bonaerenses de San Miguel y Malvinas Argentinas, donde enfatizó en el trabajo y la educación. “A veces la dirigencia se está peleando por temas personales y los argentinos quieren trabajo y educación, que la dirigencia empiece a pensar en el bien común y no en peleas de telenovela”, sostuvo el científico.

Asimismo, señaló que “Argentina viene involucionando hace décadas, le va mal, es uno de los pocos países del mundo que sin guerra involuciona”. Frente a ello, remarcó: “Necesitamos prácticas diferentes porque las fórmulas de siempre nos han llevado a esta decadencia y para eso necesitamos salir por arriba del laberinto, no es por el medio, es por arriba y para eso necesitamos que la sociedad se involucre, que dé el paso como nosotros, no podemos renunciar a la Argentina”, expresó.

Manes estuvo acompañado por el ex intendente de San Miguel y actual precandidato a senador provincial Joaquín de la Torre, por el ex intendente de Malvinas Argentinas y precandidato a diputado nacional Jesús Cariglino, y Marcelo Labonia y Cristian Méndez, precandidatos a concejales en Malvinas Argentinas y San Miguel, de manera respectiva.

Con información de www.elintransigente.com