Con la Torre Eiffel de fondo, Wanda Nara se animó a pantalones de cuero ajustadísimos y camisa

Ya no es noticia que Wanda Nara es una de las celebridades más ostentosas del país. Mediante su cuenta de Instagram (@wanda_icardi), la empresaria no duda en presumir su glamorosa vida.

Una de las cosas que más caracteriza la vida de la rubia son los viajes. Al haber estado en pareja con dos jugadores de futbol, la empresaria está a costumbrada a viajar por el mundo y lo disfruta como nadie.

Desde Milán y Capri hasta Ibiza y Tanzania, no importa donde esté Wanda, siempre se muestra en los rincones más lujosos del mundo. Sin embargo, si hay un lugar en el que se la puede ver cómoda es en su casa, París.



Algunas horas atrás, Wanda Nara posó con uno de los paisajes más populares del mundo. Con la Torre Eiffel de fondo, la pareja de Mauro Icardi compartió una foto vistiendo pantalones de cuero ajustadísimos y una camisa blanca.

“La noche parisina”, escribió Wanda en la descripción de la foto. Como suele pasar en las publicaciones de la reconocida vedette, los me gustas no tardaron en aparecer.

En tan solo una hora, la foto alcanzó los 90 mil me gustas y 400 comentarios. Entre ellos se destacaron los de Ana Rosenfeld y Zaira Nara. “Reserva ahí que ya voy”, escribió su hermana.

“La más linda en la ciudad más linda”, “Siempre hermosa”, “No sé si es más linda la torre o vos”, “Siempre brillando”, “Quiero tu ropa reina”, fueron algunos de los comentarios de sus fanáticos.

Un día antes, Wanda Nara había compartido otra foto con la torre de fondo y le dedicó un mensaje a Paris: “Nunca imagine vivir en la ciudad de mis sueños...nunca dejes de soñar”. Lo mismo ocurrió 5 días atrás, esta vez un poco más de lejos, en primer plano vistiendo un top deportivo