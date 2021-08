La reaparición de Mauricio Macri, un arma de doble filo que busca capitalizar el oficialismo

En las últimas horas el ex presidente Mauricio Macri comenzó a adentrarse en la campaña electoral aunque, según adelantaron desde Juntos, su papel será de acompañante y no protagonista central a fin de evitar que el oficialismo centre su discurso en un continuo ataque al fundador del PRO. No obstante, desde el Frente de Todos buscarán captar cada posibilidad para avanzar contra el exmandatario y uno de los primeros en hacerlo fue el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, quien señaló que le «asombra el grado de incoherencia» del expresidente a la hora de criticar la gestión del Gobierno.

«Me asombra el grado de incoherencia en sus construcciones narrativas que pasa de decir que era mentira el asado y la heladera llena que la tenía la gente en general, en nuestro gobierno, y después sale con lo de los impuestos. Si había muchos impuestos no hubiese alcanzado para llenar la heladera», reflexionó el funcionario de Axel Kicillof en declaraciones a C5N.

La respuesta de Bianco llega luego de que Macri advierta sobre «la angustia que hay con la inflación, que no para y ataca a los que menos tiene porque lo que más aumenta todos los meses son los alimentos». Además, tomó las palabras que dijo FdT en la última campaña electoral y subrayó: «Es mentira el asado, es mentira la heladera llena. Lo que hay es que apostar a nuestra capacidad de trabajar, a que nos dejen trabajar, no un Estado que te aplasta con regulaciones y te crea un impuesto por mes».

Frente a este escenario, el funcionario bonaerense remarcó la “incoherencia” y agregó que “dice que no había futuro cuando se dedicaron a endeudar al país durante dos años”. “Tuvo que saltar a pedir un préstamo al FMI que él mismo había dicho que no iba a tomar un préstamo con el FMI”, insistió el Jefe de Gabinete bonaerense y recordó que el último año de gestión de Macri “fue el de mayor inflación desde el año ‘91”.

Por último, dejó una fuerte acusación contra el macrismo al señalar que el espacio buscó llegar al poder con un “desafío político que era desaparecer al kirchnerismo”. “Eso implicaba la persecución a los funcionarios que habíamos estado entre 2003 y 2015, tratando de establecer un bipartidismo de centro como sucede, por ejemplo, en Chile”, subrayó Carlos Bianco.

