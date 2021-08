José Luis Espert: "Funcionales al kirchnerismo fueron la Coalición Cívica, la UCR y una parte del PRO, no nosotros"

José Luis Espert, candidato de Avanza Libertad a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, consideró que parte de Juntos por el Cambio (JxC) fue "funcional al kirchnerismo" al rechazar una gran primaria opositora, aunque afirmó que si llega al Congreso buscará acuerdos para avanzar con su agenda y afirmó que "muchos van a adoptar algunas de las ideas del espacio liberal".

El economista sostuvo que el objetivo para las elecciones 2021 es "mejorar la calidad del Congreso" porque, a su criterio, muchas de las iniciativas más recientes "han salido de gente que no tiene los pies sobre la tierra". En este sentido, esto depende de que la gente esté "abierta a votar otra cosa".

Al respecto, se mostró optimista sobre la posibilidad de encontrar acuerdos para avanzar con una agenda de proyectos que incluye una "reforma de la coparticipación federal de impuestos" y "un paquete de leyes ómnibus" para modificar leyes como las de contrato de trabajo y la de indemnizaciones por despido.

"Por primera vez en muchas décadas gente liberal, de sentido común, se presenta a las elecciones a partir de lo que hicimos en 2019, que fue fundacional en ese sentido", enfatizó en una entrevista con NA.

Sobre los votos a la oposición dijo que "la supuesta principal oposición al kirchnerismo, que sería Cambiemos, nos devolvió al kirchnerismo por su fracaso económico y en el Congreso le votaron casi todo siendo oposición. Ni fueron una gran alternativa como gobierno ni fueron una gran oposición, así que eso es una premisa falsa".

"Yo lo propuse siendo consciente de que el kirchnerismo es lo peor que nos pasó en democracia, pero eso la Coalición Cívica y la UCR no lo quisieron. Una parte del PRO sí, estaba más de acuerdo. Así que los funcionales al kirchnerismo fueron la Coalición Cívica, la UCR y una parte del PRO, no José Luis Espert", remarcó ante la imposibilidad de lograr la primaria con toda la oposición que planteó en su momento.

Según su punto de vista, el país está yendo a un rumbo miserable: "La mitad de la población pobre, tres cuartas partes de los chicos en el conurbano son pobres, 4 millones de personas en villas, 6 millones de trabajadores precarizados. En la transformación de esa realidad horrible tenemos una gran reforma estructural para plantear, que no se agota en las leyes laborales clave como convenciones colectivas o asociaciones profesionales".

El político argentino dijo que se debe proponer una ley de reestructuración del Estado, que implique la reforma de la coparticipación federal de impuestos como tema crítico y también transformar al Mercosur en un simple tratado de libre comercio para que Argentina pueda firmar tratados con el país que quiera.

En tanto considera que parte del Frente de Todos y de JxC apoyará sus iniciativas, aunque no se imagina armando un interbloque con otros espacios políticos a excepción de algún posible cierre de acuerdos para sancionar proyectos de ley.

"Si no ocurriera, nosotros nosotros tendremos la tranquilidad de haber presentado los proyectos de ley necesarios para cambiar el país. Obviamente que vamos a negociar para que se conviertan en leyes pero, si no, estaremos tranquilos de haber cumplido. A calentar bancas no vamos a ir, vamos a trabajar", concluyó.

Con información de www.ambito.com