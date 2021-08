Jesús Rodríguez: “Argentina es el país que más pobreza generó y el que más tardará en recuperarse de la pandemia”

El Auditor General de la Nación, Jesús Rodríguez, expresó su preocupación porque la Argentina demorará más que la mayoría de los países de la OCDE y que buena parte de sus pares del Fondo Monetario Internacional (FMI) en recuperarse de la pandemia. Además, enfatizó que, como lo indicó la CEPAL, es el país de la región que más pobreza generó en términos relativos.

El ex ministro de Economía, ex diputado nacional y actual vicepresidente de la Fundación Alem sostuvo en una entrevista con Infobae que esta demora no se debe exclusivamente a la falta de herramientas económicas, sino a la ausencia de reglas políticas que consoliden la democracia y de previsibilidad institucional. Son estas las cuestiones que demoran la recuperación, en buena medida por el carácter populista y sin rumbo del gobierno de Alberto Fernández, advirtió.

-¿Por qué sostiene que la Argentina demorará más que otros países en recuperarse de la pandemia en base a los datos de la OCDE y el FMI, y, además, que fue el que más pobreza generó en 2020?

-Por dos razones: porque las condiciones para superar las consecuencias de la pandemia tienen dos variables clave: el contexto internacional y el sistema político doméstico. En relación con el primer punto, hay algunos aspectos positivos por los precios internacionales y la tasa de interés, pero hay complejidades en materia de la gobernanza global. Respecto a lo doméstico, no hay enfoque sostenible de recuperación si no hay un sistema político que sea capaz de ayudar en generar certidumbre; por estos motivos cabe esperar que habrá menor capacidad de respuesta frente a demandas sociales crecientes.

-¿Qué problemas hay en la gobernanza global?

-Entre otros, la Organización Mundial del Comercio no resolvió el sistema de controversias y hay un pulso estratégico entre China y Estados Unidos.

-¿Las entidades financieras internacionales sí funcionaron bien?

-Sí; estuvieron a bien y la capitalización del FMI es un ejemplo ejemplo en este sentido. El fondo Covax también, donde Estados Unidos y Europa pusieron más que China y Rusia.

-¿Por qué en Argentina hay una visión más benigna sobre Rusia y China que sobre Estados Unidos entonces?

-Hay un extendido prejuicio por el cual dijeron que un bichito iba a poner patas para arriba al capitalismo y una funcionaria que ya no está afirmó que esta pandemia era un reflejo del neoliberalismo; es un problema más de prejuicio que ideológico.

-¿Y por qué el Instituto independiente V- Dem colocó a la Argentina con una de las peores calificaciones en materia de solidez democrática?

-Argentina se fue al descenso porque el modo populista de gobierno -que no tiene que ver con las políticas económicas- que tiene un hilo conductor en Menem, Duhalde, Néstor, Cristina y Alberto, que gobernaron siempre con emergencias económicas; y eso no se relaciona con si sos promercado o lo contrario, sino con el respeto al equilibrio de los poderes y a la calidad institucional, En 18 meses este gobierno firmó más decretos que Cristina y más DNU más que Macri. Hubo más DNU que leyes.

-El oficialismo podría decir que esto se debe a la pandemia…

-Las 10 emergencias que dictó el Congreso son previas a la pandemia, así que no es una excusa; y hay que sumarle las ausencias del jefe de gabinete en el Congreso, no nombrar al jefe de acceso de información y la colonización de los entes reguladores, entre otros hechos.

-¿Los problemas no partieron también de la gestión de Macri?

-Sí, pero sufrió 14 toneladas de piedras en el Congreso cuando intentó votarse una ley; más allá de eso, hubo errores de cálculo político del presidente Macri con la ingenua creencia de que el cambio de administración podía cambiar per se la situación.

-El presidente Fernández suele apelar a la retórica de Alfonsín y a resaltarlo. ¿Los ve parecidos?

-Solo por el bigote.

-¿Por qué falta previsibilidad en la Argentina?

-El capitalismo odia la incertidumbre. En China la certidumbre la otorga el régimen de partido único y al milagro chileno le dio origen dio la dictadura; pero en democracia la previsibilidad la da las reglas de juego para que los actores puedan actuar de manera eficaz.

-Hay países más inestables en términos institucionales en la región, como Perú…

-Hay inestabilidad, pero reglas claras.

-¿Eso significa que se necesita un banco central autónomo, como señalan muchos economistas?

-No, significa que los actores sepan que las reglas no serán cambiadas en 180 grados de un día para otro.

-Dada la necesidad del Gobierno de acordar con el FMI, ¿no cree que habrá más espacio para llegar a estos consensos después de las elecciones de noviembre?

-Espero que haya una madurez política de los actores políticos para establecer acuerdos sustantivos y no declamativos, ni figurativos.

-¿En torno de qué deberían girar estos acuerdos?

-Calidad institucional, integración al mundo (en materia de derechos humanos y de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea), competitividad económica y cohesión social; respecto de la competitividad, es injustificable la ley de gas para zonas frías porque una propiedad sobre el Nahuel Huapi será subsidiada. Y la cohesión social significa que no puede haber gerenciamiento de planes por parte de personas; hay que universalizarlos sectorialmente, no con un criterio de subordinación a intereses particulares.

-Usted sostuvo días atrás que hay que “poner distancia del manual de procedimientos de los gobiernos de raigambre populista de todas las latitudes ideológicas y en todos los continentes”. ¿Qué significa?

-Bolsonaro habló de la gripezinha y Trump y Erdogan dijeron que el covid no era un problema. Como dijo el politólogo Daniel Innerarity los modos populistas descreen del saber externo, como acá cuando se culpa al neoliberalismo de la pandemia; no son proclives de aprender de la experiencia internacional cuando se afirma que somos mejores que los suecos; y se desconfía de los modos de consenso: “lo aprenden a las buenas o por las malas” advierten.

-¿El populismo no fue la respuesta a las limitaciones que mostró la democracia liberal después de la década del 90?

-Hay un estado de malestar en la democracia, que hay que evitar que se transforme en un estado de malestar con la democracia; por eso es muy perjudicial el affaire de las fotos en Olivos, que es un episodio que revela la doble vara y la impostura en la acción gubernamental.

-¿Este tipo de episodios no se repiten por la falta de castigo institucional?

-Hay una fracción de la sociedad que es indulgente y concesiva con este tipo de conducta social; es la anomia social. El presidente Sebastián Piñera tuvo que pedir disculpas en Chile por no usar barbijo en una playa y en Uruguay a nadie se le ocurre que esto pueda suceder.

-¿Parte de la oposición no es responsable de esa indulgencia?

-La oposición tiene que mejorar todos los días su capacidad de ofrecer alternativas.

-A veces suena muy testimonial…

-Eso es por el veredicto popular, pero esto no significa que debe guardar silencio ni invisibilizarse.

-¿Cuánto perjudica a la calidad institucional el actual esquema de poder en el gobierno con una vicepresidente que tiene más caudal político que el presidente?

-Esa es una anomalía institucional clarísima, que es el resultado de un liderazgo débil de Cristina, porque no puede ejercerlo en primera persona, que repercute en un presidente débil y concluye en una administración que tiene innumerables actores con capacidad de veto; esto se refleja en un gobierno sin iniciativas, con una serie de leyes que no fueron iniciativas oficiales, e iniciativas del gobierno que no fueron debatidas en el Congreso. Forma parte de las ataduras que se autoimpuso el esquema oficial: el peronismo desde 1983 para acá nos ofreció dos tipos de liderazgo: uno propio de la estructura dirigencial peronista como Duhalde y Kirchner, y otro que tenían uno que trascendía la frontera del partido, de Menem y Cristina. Pero Alberto no responde a ninguna de esas categorías y por eso está todo trabado y el horizonte temporal son las próximas 24 horas.

-¿Los programas IFE y ATP se implementaron con transparencia y equidad, o contribuyeron a esta opacidad de la que habla?

-Hay una clara falta de transparencia en la administración. Poder Ciudadano tiene un observatorio de compras, con casi 100 organismos y ahí se revela que una buena parte de las compras públicas son realizadas por fuera del portal Comprar, con tres referentes buscados ad hoc; eso abre la puerta a la discrecionalidad que se puede observar en estos programas y en otras iniciativas del Gobierno.

* Para www.infobae.com