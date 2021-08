Éramos pocos y.....Confirmado: Fabiola está embarazada, el Presidente va a ser papá

El Gobierno se apresta a oficializar en las próximas horas el embarazo de la primera dama, Fabiola Yañez. El comunicado con la confirmación de la noticia podría conocerse entre este viernes y sábado, según detallaron a LA NACION desde el entorno de la pareja presidencial. La confirmación llegaría desde el área de Medios de Presidencia y desde el equipo comunicacional de la propia Yañez, en donde ya estuvieron trabajando en el tema durante la semana.

Los primeros rumores sobre un posible embarazo de Yañez surgieron el sábado por la noche, luego de que se subiera a su cuenta oficial de Instagram una foto en la que se la veía sentada tomándose la panza de forma sugestiva. “Fue una suerte de anticipo”, la definió una de las personas consultadas por este diario. Ese mismo día se habría decidido esperar una semana para confirmar oficialmente la noticia, aunque en ese entorno lo dan como un hecho.

“No podemos confirmar, ni desmentir”, coincidieron ante las consultas de LA NACION tanto cerca del Presidente como de la primera dama, respecto del embarazo, para tratar de no adelantarse en la estrategia oficial. De confirmarse la noticia se trataría del segundo hijo del presidente, Alberto Fernández, que ya es padre de Tani, de 26 años, y el primero de Yañez.

La pareja presidencial quedó en el foco de la polémica la última semana, luego de que se conociera una foto del cumpleaños 39 de Yañez, en julio de 2020, cuando en plena pandemia regía una cuarentena estricta dispuesta por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el propio Fernández. Entre los puntos prohibidos estaban precisamente las reuniones sociales. Las imágenes, difundidas por LN+, mostraban a Yañez, al propio Presidente, y otras nueve personas reunidas en un ambiente de Olivos, cerrado y sin barbijos.

La imagen que dio origen a las versiones sobre el posible embarazo fue tomada en Iguazú, adónde acompañó a Fernández, al anuncio del lanzamiento del Plan Previaje. Esa aparición siguió al ensayo de explicaciones que dio Fernández por el festejo y que terminaron en una mayor polémica luego de que el presidente apuntara sobre la responsabilidad de su pareja, lo que despertó fuertes críticas.

“El 14 de julio mi querida Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho. Me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido”, sostuvo entonces el mandatario, en un acto en Olavarría.

El lunes, tras las críticas, volvió sobre el tema y aseguró: “Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera, el único responsable soy yo, me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto”.

Por el caso ya hay una denuncia judicial, en la que tanto Yañez como los asistentes a la fiesta se presentaron ante la justicia federal a través de sus abogados. Los que representan a la primera dama también defienden a otros de siete de los invitados, en tanto que los restantes eligieron otras defensas.

Yañez tiene 40 años, es actriz y periodista. Nació en Villa Regina y vivió en varias provincias, entre ellas Misiones, a lo que hizo alusión el mandatario en su acto del sábado.

