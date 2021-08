Una famosa arruinó la primicia del embarazo de Fabiola Yañez

A días de darse a conocer la polémica fotografía del festejo del cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos en medio de las restricciones de cuarentena, una nueva imagen tomó protagonismo y comenzaron a surgir los rumores de un posible embarazo de la primera dama. En las últimas horas, la noticia parece haber sido confirmada.

El pasado 14 de agosto, Fabiola Yañez compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía donde se la veía en un acto tocándose la panza. Dicha imagen despertó los rumores de un posible embarazo, el cual hasta el momento no ha desmentido ni ella ni tampoco Alberto Fernández. Sin embargo, en los medios sí se habló de esto.

En “Los Ángeles de la Mañana”, Pía Shaw aseguró que una fuente de Casa Rosada aseguró que están esperando el momento para hacer el gran anuncio. “Amigos que tengo que se mandan mensajes con él, el propio presidente no se los desmiente. Deja la puerta abierta. Cuando le preguntan si Fabiola está embarazada dice: ‘aún es muy prematuro. Todavía no te puedo contestar nada’”, contó la panelista.

En “Cortá por Lozano”, Vicky Xipolitakis se animó a confirmar la noticia que, hasta el momento, no fue anunciada por Casa Rosada. “Tengo información de gente muy cercana a ella. Esta noticia me encanta”, comenzó diciendo la rubia quien finalmente agregó: “Es una primicia: ¡La primera dama va a ser mamá!”.

Mientras tanto, estiman que la noticia será anunciada de manera oficial a través de un comunicado que podría conocerse entre este viernes y sábado. La confirmación llegaría desde el área de Medios de Presidencia y desde el equipo comunicacional de la propia Fabiola Yañez, pareja del Presidente de La Nación.

La imagen que dio origen a las versiones sobre el posible embarazo fue tomada en Iguazú, durante el anuncio del lanzamiento del Plan Previaje. Horas antes, el Presidente había salido a dar las explicaciones correspondientes por el festejo. Sin embargo, estas terminaron en una mayor polémica ya que dejó recaer la responsabilidad en su pareja.