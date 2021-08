Arde la campaña, durísima crítica de un diputado oficialista contra Juntos por el Cambio: “¿Cuándo escucharon a la gente?”

El diputado perteneciente al Frente de Todos, Leopoldo Moreau, es uno de los referentes del oficialismo que más apunta contra la gestión de Mauricio Macri. En ese sentido, apuntó sin filtro contra los precandidatos de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli. “¿Cuándo escucharon a la gente?”, se preguntó.

Moreau manifestó que tanto Leandro Santoro como Victoria Tolosa, precandidatos del oficialismo en la Capital Federal y la Provincia, respectivamente, han propuesto llevar adelante el debate. “Los de Juntos por el Cambio se han negado”, apuntó en AM 530. Luego, criticó a la referente de la Coalición Cívica, “Elisa Carrió inventa teorías conspirativas para distraer a la opinión pública”.

El diputado no se ahorró palabras para criticar a Juntos por el Cambio. “Son una ficción política en cabeza de personas que no tiene nada que decir”, lanzó y siguió: “Llevás a Vidal a un debate, qué va a decir. No dice nada. Vuelve a repetir lo mismo, hay que escuchar a la gente”. Por eso, se preguntó: “¿Cuándo escucharon a la gente? Fuera de las frases hechas no tienen nada para hacer”.

“¿Qué puede decir, no pueden debatir de nada? No tienen nada para llevar al debate”, arremetió el diputado. En ese sentido, continuó: “No existen, no nos raspan. No tienen nada para proponer, por lo tanto no tiene nada para debatir”. Para Moreau, la oposición está en los grandes medios de comunicación a los cuales calificó como los encargados de establecer “la agenda” y quienes “confunden a la gente”.

En esa línea, sostuvo que su gran preocupación es “que estos voceros de los grandes poderes económicos del país e intereses externos es que nosotros no tenemos política comunicacional”. Por eso, manifestó que el Gobierno debe tener política comunicacional. Por último, indicó que el Frente de Todos tiene una restricción, y es que la pandemia les puso un límite a la hora de recorrer los barrios.

Con información de www.elintransigente.com