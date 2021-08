Florencio Randazzo: “La palabra del Presidente está más devaluada que el peso”

El precandidato a diputado Vamos con Vos Florencio Randazzo resaltó este viernes que “la palabra del Presidente está más devaluada que el peso”, luego del escándalo que se vivió por el festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos. Además, volvió a insistir en la necesidad de discutir una ley laboral y los contenidos de la educación.

“El Gobierno de Alberto Fernández es una falta de respeto al conjunto de los argentinos. Dato mata relato. Hay que preguntar qué es lo que resolvieron. Ningún político puede explicar lo que hizo. Hay que hablar con los políticos y sus propuestas, ver cuánta coherencia tienen”, explicó el ex funcionario de Cristina Kirchner.

En relación al escándalo por la fiesta de cumpleaños en Olivos en plena cuarentena, Randazzo advirtió que “la palabra del Presidente está más devaluada que el peso. Hay que analizar su conducta. Destrozaron la economía. Hubo ideologización de la vacuna. El sendero está equivocado. El 12 de septiembre la gente tiene que salir a votar. Siento que este país está cada vez peor. Interpelemos a la sociedad, hagámosle saber que no todos somos iguales. Nadie puede explicar nada de lo que hicieron”.

“Nosotros creemos que la Argentina discute estupideces todos los días. Discutimos si Cristina sacó un micrófono, si Macri volvió o no. Hay que discutir temas trascendentales como la inflación. Hay inconsistencias en la economía. Queremos un Estado que garantice servicios básicos, tener un plan de desarrollo. Queremos fomentar la seguridad del trabajo, la seguridad de que la gente pueda tener una obra social”, agregó entrevistado en FM Milenium.

Respecto a la campaña electoral, cuestionó que “la mayoría de los medios hablan todo el día de una fuerza o la otra, se hace muy difícil discutir ideas y propuestas. Argentina vive en un estado anómico. Todos los días vemos en los medios de comunicación el cronograma de transporte público y el de cortes. Estamos acostumbrados. Argentina tiene que vivir en la ley. No podemos seguirle jodiéndole la vida a los que laburan. Tenemos que salir de los planes. Tenemos que trazar un camino. No podes condenar a la gente a la indignidad de recibir un plan. Esta gente cree que los van a votar por recibir un plan”.

Randazzo analizó que la mayoría de los espacios que compiten para las próximas elecciones intentan captar a los jóvenes pero “sin mucha seriedad” y agregó: “El problema de los jóvenes es el futuro, que se construye solo con trabajo. La única manera de salir es creciendo y generando empleo. La educación tiene también un rol importante. Tiene que ser un servicio esencial, basta de paros. Estamos condenando a los jóvenes a la pobreza. A partir de la presencia en el aula, discutamos cuáles son los contenidos de educación de la Argentina. No hay duda de que los jóvenes no son ajenos a las propuestas que nosotros estamos haciendo”.

“En el Congreso, quiero establecer una agenda nueva, que discuta la ley laboral, los contenidos de la educación. También me gustaría implementar una nueva ley en materia de exportaciones. Tenemos que incrementarlas y no limitarlas. Necesitamos generar un estímulo al que produce, impulsar el valor agregado. Para eso, tiene que haber un gobierno que te acompañe. No hay préstamos para que el sector productivo pueda ampliarse. Éstas son las cosas que hay que discutir”, concluyó.

Con información de www.infobae.com