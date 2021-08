«Sentí que me quiero ir de este país»: las duras declaraciones de Elisa Carrió luego de ser denunciada por romper la cuarentena

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien fue denunciada en las últimas horas por romper la cuarentena en la celebración de su cumpleaños el 26 de diciembre, declaró que «por primera vez en mi vida sentí: me quiero ir de este país. Me dio mucha tristeza por nuestra Nación y por mí misma», luego de ser el blanco de todas las críticas y en medio del escándalo del Olivosgate.

En este sentido, la referente de Juntos por el Cambio manifestó que «como ciudadana, a aquellos que dicen que no quieren vivir en la vergüenza y la mentira que se vive en este país, y a mí me han dañado mucho, lo acepté como parte de la vida política, pero el viernes lloré porque yo cumplí absolutamente todo», en diálogo con Radio Mitre luego de recibir la denuncia penal.

«No me voy a ir, voy a seguir luchando, pero tuve la sensación de irme», ratificó y agregó: «Si alguien cumplió estrictamente la cuarentena dictada por el Gobierno fui yo». Al mismo tiempo, contextualizó su fiesta: «Fue al aire libre, había gente de 80 años, no fue un cumpleaños de políticos, lo hice consultando con el intendente de Capilla del Señor y todos vinieron testeados».

«El cumpleaños fue público, hubo fotos en todos los diarios, así que no se blanqueó ninguna situación», expresó la ex legisladora. La denuncia está basada en que no respetó el límite estipulado para las reuniones sociales en su cumpleaños de 64 años, en su casa de Capilla del Señor con 70 invitados hasta las 3 de la mañana. El festejo contó con la presencia de mariachis y baile.

Además, entre los invitados estaban el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el pre candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, entre varios políticos integrantes de Juntos por el Cambio y familiares que disfrutaron de la fiesta tanto en el interior como en el exterior de la casa desde la tarde hasta altas horas de la madrugada.

Con información de www.elintransigente.com