Contundente denuncia de un dirigente del Frente de Todos hacia Juntos por el Cambio: «Deberían estar todos presos»

Tras los distintos escándalos que rodearon al Gobierno Nacional en las últimas semanas, desde el ámbito oficialista del Frente de Todos comenzaron un contraataque hacia la oposición recordando la enorme deuda que tomaron en la gestión de Mauricio Macri. En este sentido, Luis D’Elia, quien recuperó su libertad tras estar casi 1000 días en prisión, aseguró que «deberían estar todos presos».

En diálogo con Radio KLA, el dirigente de la CTA, manifestó que el grupo que gobernó el país entre 2015 y 2019 «endeudó al país con más de 100 millones de dólares, y esos fueron robados y fugados del país por esta banda de delincuentes que deberían estar todos presos». Agregó que «nosotros (por el oficialismo) podemos tener discusiones internas, metodológicas, pero lo que hicieron estos tipos es para que 20 estén en el calabozo».

«Fue una banda de ladrones la que nos gobernó por cuatro años», disparó el dirigente político. Expresó además que esto no sucede principalmente porque la Justicia no es independiente. Indicó luego que el macrismo continúa teniendo influencia dentro del Poder Judicial aunque ya no sea Gobierno: «Que no te quepa la menor duda, es vergonzozo esto».

«Hay cosas de la economía que hay que tenerlas equilibradas», remarcó D’Elia sobre el Gobierno de Fernández; «esto lo dice Cristina también. Ella dice que hay que equilibrar una ecuación que conforma salarios, jubilaciones, pensiones e ingresos sociales con tarifas, precios de los alimentos y la tasa de inflación. Si esto no se equilibra estamos mal, y hoy eso está al filo».

1000 días preso y libertad

Luego de cumplir los dos tercios de la pena en la causa por la que está condenado a 3 años y 9 meses de prisión. Expresó: «El martes llego a los 1000 días como preso político», y lo «festejará» con muchos compañeros que irán a «acompañarme a la salida en libertad y vamos a ir 12 cuadras caminando para inaugurar una fábrica de alimentos congelados».

Con información de www.elintransigente.com