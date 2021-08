Primero lo "escondían", ahora lo buscan: por qué Macri irrumpe en campaña y activa el operativo retorno

El ex presidente Mauricio Macri puso fin a las dudas sobre su participación en la campaña. Luego de algunas conversaciones con figuras relevantes del PRO, decidió acompañar a los candidatos en varias zonas del país al observar que la idea de "correrlo" de la escena, discutida internamente en Juntos por el Cambio, empezó a perder volumen.

A su regreso de Europa, Macri se metió de lleno en la campaña para las primarias (PASO) del 12 de septiembre con una aparición en la Ciudad de Buenos Aires junto a María Eugenia Vidal y, según confirmaron a iProfesional fuentes de su entorno, le seguirán visitas a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Rioja "en el corto plazo".

"Esa tendencia de querer correrlo de la campaña cambió, ahora lo están pidiendo", afirman quienes frecuentan al ex mandatario y amplían: "Es un expresidente al que le tocó perder con el 41% de los votos, correrlo es una decisión por lo menos apresurada".

De esta manera explican la reaparición activa de Macri en la vida política de la coalición, tras varias semanas en las que distintas voces de Juntos por el Cambio deslizaron, en público y en privado, que lo más conveniente era que se mantuviera al margen.

Macri se había ido del país en medio de la pulseada en el espacio opositor por el cierre de las listas y de un notorio avance del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como principal armador electoral, al imponer a Vidal como precandidata en la Ciudad y a su entonces vice, Diego Santilli, en la Provincia, contra las pretensión del ex mandatario.

Durante su estadía en el exterior hubo ideas contrapuestas en Juntos por el Cambio en torno a la conveniencia o no de que Macri participara de la campaña. Incluso el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, opinó públicamente que el ex presidente no debía estar en la actividad proselitista porque sería "funcional al discurso" del kirchnerismo, que machaca sobre los errores de su pasada gestión.

Sin embargo, al regresar al país, mantuvo varias conversaciones con Rodríguez Larreta y una reunión con Vidal. Con la ex gobernadora bonaerense no se veían desde junio, cuando ella le dio sus razones para cambiar de distrito y jugar en la Ciudad. "Está todo bien, es respetable la decisión de María Eugenia", señalaron en el entorno del ex presidente para dar por concluido un tema que había generado tensiones públicas.

En esas charlas se pusieron de acuerdo sobre los ejes discursivos de la campaña, centrados en la educación y el trabajo, y se empezó a gestar el "operativo retorno" que llevó a Macri a su primera actividad de campaña junto a Vidal en el Museo Fernández Blanco del barrio porteño de Retiro, donde se reunieron con una agrupación de padres que habían reclamado el regreso a las clases presenciales durante la pandemia.

Reforzar el voto fiel

La aparición de Macri con Vidal es leída como una táctica por reforzar el voto fiel al PRO y evitar que la lista de López Murphy o incluso la del outsider Javier Milei atraigan a los votantes que en el último tiempo se sintieron más cercanos al discurso "duro" de Patricia Bullrich que al moderado de Rodríguez Larreta y su precandidata.

Y si bien en los últimos días esos dos dirigentes subieron un poco más el tono de sus críticas al Gobierno nacional, en lo que también se interpreta como un intento por retener a los votantes más anti kirchnerista, cerca de Vidal dijeron que no tienen temor a un posible crecimiento de López Murphy y descartaron que haya una pelea subterránea entre los "halcones" y las "palomas" de la coalición.

Fuentes consultadas por iProfesional subrayaron que los "números no oficiales" le dan a Vidal "el doble de intención de voto" que a López Murphy, ella con un 30% y él con un 12%. Además, remarcaron que "todos están alineados con María Eugenia, está Macri, Lilita (Carrió), (Martín) Lousteau, Patricia (Bullrich) y Horacio (Rodríguez Larreta)".

También afirmaron que un crecimiento de López Murphy beneficiaría a la coalición porque le daría mayor fuerza para las elecciones legislativas generales de noviembre, en las que confían en superar el 40% de los votos.

La vuelta de Macri al ruedo político no se limita a la Ciudad sino que incluye una o más actividades en la provincia de Buenos Aires con Santilli. "Lo va a acompañar por pedido de su equipo de campaña, como lo hizo con Vidal y lo hará con otros candidatos", aseguraron a este medio allegados al ex mandatario.

La cantidad de visitas y las fechas se manejan con estricto hermetismo. Quienes acompañan a Macri señalaron que todo eso requiere de una coordinación previa entre ellos y el equipo de campaña de cada candidato.

Según trascendió, las incursiones en el territorio bonaerense serán quirúrgicas, dado que buscarán ir a los territorios más amigables para el ex jefe de Estado, distritos como Tres de Febrero, Lanús o Pinamar, donde gobierna el PRO.

Los otros tres destinos confirmados hasta el momento son Córdoba, Santa Fe y La Rioja. Se trata de tres provincias con dos particularidades en común: en todas ellas Juntos por el Cambio tiene esperanzas de lograr una victoria y las listas que competirán en los comicios generales de noviembre se definirán en las PASO. En este sentido, Macri se meterá en la competencia interna.

Córdoba es un caso destacado por ser la provincia que le dio a Macri la victoria en las elecciones presidenciales de 2015 y que, aún en su peor momento, volvió a respaldarlo en 2019. Juntos por el Cambio irá a las PASO con dos listas: la del radical Mario Negri (para senador) y Gustavo Santos (para diputado) y la que encabeza el extrapartidario Luis Juez junto al también radical Rodrigo de Loredo.

El ex mandatario ya confirmó que irá a esa provincia a respaldar a la fórmula Negri-Santos, a pesar de que en las semanas previas buena parte del PRO cordobés -alineado en su mayoría con Juez- creyó que no lo haría, por cómo se definieron las listas.

Los operadores del PRO en ese territorio recuerdan que el ex presidente intentó bajarle el precio a Negri y subírselo a Santos, el ex ministro de Turismo que a pesar de su afiliación radical es el hombre de confianza de Macri en la provincia y su apuesta para la elección de gobernador de 2023. Es por esa razón que, finalmente, irá a levantarle la mano a esa fórmula.

En Santa Fe el ex mandatario acompañará al precandidato a senador Federico Angelini el precandidato a senador que es secundado en la boleta por la mediática Amalia Granata, actual legisladora provincial y referente del movimiento "celeste" que rechaza temas como la legalización del aborto y la educación sexual integral.

Macri respaldará a esa nómina de cara a la disputa con otras tres listas encabezadas por dirigentes de la UCR: la del ex intendente de Santa Fe José Corral; la de la ex periodista Carolina Losada -punto del también ex intendente y ex titular del radicalismo Mario Barletta- y la de Maximiliano Pullaro, del sector que lidera el senador Marín Lousteau.

El espacio que lidera Angelini, actual diputado nacional y vicepresidente del PRO respaldado por Bullrich, confía en sacar ventaja del enfrentamiento local que vive el Frente de Todos entre el gobernador Omar Perotti y el postulante a senador Agustín Rossi, y consolidar el liderazgo provincial del macrismo frente a los radicales.

En La Rioja el frente Juntos también lleva dos listas de precandidatos a diputados: la que encabeza Julio Sahad, representante del PRO, en alianza con disidentes del peronismo local, y la que lidera el hoy senador Julio Martínez, de la UCR. Lo más probable es que el ex mandatario apoye a Sahad.

