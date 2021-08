«¿Desesperación cambiaria o el colmo del falso progresismo?»: dura crítica hacia el Gobierno por los vuelos gratis a extranjeros

Pensando en las próximas vacaciones de verano y que la temporada turística tenga un fuerte reflote luego de las recaídas tras la pandemia, el Gobierno Nacional piensa implementar políticas de reembolso de dinero tanto para turistas locales como extranjeros que viajen por el país por Aerolíneas Argentinas. Esto trajo cientos de críticas por parte de la oposición, y algunos se preguntaron si esto es «¿desesperación cambiaria o el colmo del falso progresismo?».

El ex ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, Alfonso Prat-Gay, se manifestó en contra de esta medida a través de su cuenta de Twitter. Si bien es una idea que se implementaría a partir de octubre, el economista cargó contra los ingresos y la mala distribución de los subsidios por parte de Aerolíneas Argentinas. «Aerolíneas recibe US$550 millones por año en subsidios que disfruta menos del 10% de la población», escribió en su red social.

Prat-Gay completó la crítica diciendo que «no les alcanza con subsidiar a los más privilegiados» y que «ahora quieren regalarle pasajes a extranjeros». En este sentido se preguntó si dicha política es «¿desesperación cambiaria o el colmo del falso progresismo?». La idea de subsidiar los pasajes a los turistas extranjeros se sumaría a la nueva implementación del Plan PreViaje.

Más críticas a la futura medida del Gobierno

Quienes se sumaron a las críticas fueron Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte, y Luis Petri, diputado nacional por la UCR. “La idea de regalar pasajes a gente del exterior me parece rara”, manifestó Dietrich. Si bien el exministro aseguró no conocer los detalles, agregó: “No me quiero poner en opinólogo, pero tenemos un gran problema con Aerolíneas Argentinas. El año pasado el déficit de Aerolíneas estuvo entre 700 y 1.000 millones de dólares”.

Por su parte, Petri planteó en su cuenta de Twitter una «desconexión de la realidad» por parte del Gobierno Nacional: «Hablame de desconexión con la realidad, no dejan ingresar a los argentinos varados en el exterior y quieren bonificarle el 100% pasaje a los extranjeros que vengan por turismo al país». Agregó que la medida sería «desde Aerolíneas (Argentinas) que tiene un déficit de USD 2 millones diarios y sin restricciones al ingreso».

