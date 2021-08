Mauricio Macri puso a Alberto Fernández contra las cuerdas: “La mentira va cayendo todos los días”

El ex presidente Mauricio Macri tuvo fuertes declaraciones contra el actual mandatario nacional, Alberto Fernández, al afirmar que “la mentira va cayendo todos los días”. En este sentido, el líder y fundador del PRO sostuvo que éste “es un momento muy triste” debido a la “tristeza” que hay en los partidarios a Juntos por el Cambio y “en los que creyeron en el asado, en la heladera llena”, según apunto.

En diálogo con La Cornisa (La Nación +), Macri manifestó: “Es un momento muy triste. Sé que en la Argentina hoy no sólo la tristeza invade al 41% que quería continuar en el rumbo que íbamos, sino que esa tristeza va hacia una mayoría que incluso creyeron en el asado, en la heladera llena, y de golpe se dan cuenta que la mentira va cayendo todos los días”. “Y lo peor de todo es la degradación a la que te lleva la destrucción del valor de la palabra presidencial”, disparó.

En esta línea, consideró que “el Presidente es como el padre de una Nación” y es por ello que “la gente quiere creer, lo quiere seguir, que es lo que pasó al principio del Gobierno con Alberto Fernández”, reconoció. No obstante, lanzó: “Esta desilusión hoy embarga a todo el mundo, acompañada por una ineptitud enorme del Gobierno, incertidumbre del trabajo, la inseguridad que crece, los narcos que se han apropiado de la vida de los barrios, el pésimo manejo de la pandemia. Y a todo eso, mentiras, la estafa”, insistió.

“De ese dedito autoritario que nos encerró, nunca estuve a favor. Siempre dije que hay que tener cuidado, que tiene que haber equilibro, que esto no puede ser así, que los chicos tienen que estar en el colegio, la gente tiene que cuidar su salud física y mental. Todas cosas normales de alguien que cree en la libertad, y él con su dedito… Y de golpe, eso (Olivosgate)”, se descargó Macri.

Al ser consultado sobre cuáles serían los pasos a seguir por Fernández tras la difusión de las fotos del cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos, el exjefe de la Nación sugirió: “Primero, no más mentiras sobre mentiras”, sobre lo cual recordó que “él, tres días antes de la primera foto, le dijo a un youtuber y lo prometió por su hijo que él nunca había tenido una reunión social”.

En tanto, “salió la primera foto y dijo que era una foto fake. Se ve que esta persona que participó y no sé por qué ventiló todas las fotos, ya los enfrentó a tener que decir que no se puede más. Y no es un error, es una inmoralidad. Lo mismo que con los vacunatorios VIP. Es creerse una casta especial que las reglas no son para ellos, sino para los demás”, completó.

“Después, presentarse a la Justicia él mismo porque ya confesó que violó una disposición que él mismo había obligado a la oposición”, rescató Macri, y sobre el juicio político, afirmó que eso “depende del Congreso y hay que respetar la constitucionalidad del Congreso. El Congreso tiene que investigar sí o sí todo lo que ha pasado”, cerró.

Con información de www.elintransigente.com