Wanda Nara le dio color a Italia recostada sobre una lancha

La vida le sonríe a Wanda Nara o por lo menos es lo que muestra en su perfil personal de Instagram con una imagen que enamoró a sus millones de seguidores.

Dolce vita, mi lago favorito 🚤 en mi segundo hogar”, escribió Wanda Nara junto a una imagen en la que se la ve disfrutando de Italia mientras se recuesta en una lancha en medio del agua.

La imagen explotó en likes y comentarios: “Sos hermosa y tus hijos súper bellos”, “Wanda te amo quiero ser vos”, “Me encanta el vestido”, “Exelente foto una de las mas lindas”.

Sea el posteo que sea, Wanda Nara siempre es noticia y sus seguidores se encargan de hacérselo saber con sus mensajes de cariño.

Sobre su rol en el mundo del fútbol, Wanda Nara dijo: “Entré a un mundo completamente masculino, no conozco otras mujeres que hagan este trabajo. Pero creo que fui un ejemplo positivo”.

También explicó que al principio la solían mirar de una forma extraña, pero al tiempo se dieron cuenta que podía pelear a la altura de todos: “Me gané el respeto y no fue fácil”.

Por otro lado, Wanda Nara recientemente habló sobre su pasado con el futbolista Maxi Lopez. La mediática afirmó que a pesar de ser muy reconocida en Argentina, ella optó por dejar todo por la carrera de su ex, solo para que él siga adelante.

Pero un día el amor se terminó y tuvo que regresar a la Argentina: “Empaqué mis cosas, pañales y con tres niños pequeños regresé a mi país, aunque sabía que no sería fácil volver a trabajar después de una pausa tan larga”.

Dejó en claro que no fue fácil seguir adelante pero pudo. Lo que si expresó es que ella no merecía una traición del jugador del Cartone: “Pero soy Sagitario y no me defraudó”.