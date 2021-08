En plena campaña, un arrepentido del Frente de Todos destrozó a Cristina Kirchner: “No tiene nada que ver con el peronismo”

El precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por el espacio Vamos con Vos, Florencio Randazzo, destrozó al presidente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al Frente de Todos. En un duro discurso, afirmó que no tienen “nada que ver con el peronismo”. En ese marco, también apuntó contra el presidente Alberto Fernández, su ex jefe de campaña.

“No hago de la política una cuestión personal, cada vez tengo más diferencias. Se han acentuado. La Argentina viene haciendo lo mismo desde hace muchos años. El Estado tiene que ver con qué criterio administramos los recursos del estado”, expresó el ex ministro del Interior en Radio Con Vos. “Argentina va a salir de la pobreza si logra crecer para generar trabajo pero no hay ninguna decisión en ese sentido”, lanzó.

Luego, en la misma línea sostuvo que la Argentina convive con niveles de inflación que son inexistentes en el mundo. En ese sentido, arremetió contra la vicepresidenta y el presidente de la Nación. “Es parte de toda la mentira del relato, cuando quise discutirlo adentro se me negó esa posibilidad. En el 2015 no me dejaron ir a las PASO con Daniel Scioli”.

“Hay que terminar con la hipocresía y mentira. El peronismo siempre fue una forma de inclusión, estos muchachos hacen asistencia a la exclusión”, expresó. En ese marco, Randazzo se separó del kirchnerismo y aseguró que “no tiene nada que ver con el peronismo. El relato aguanta un round, es mentira lo que dicen. No se tomó ni una sola decisión acertada”.

Por último, opinó sobre las visitas a Olivos y sobre la gestión de Alberto Fernández. “Es lamentable, no ha sostenido una sola idea. Ni una sola. De un día para otro, no sostiene una idea. Eso deteriora la credibilidad de un dirigente, y más un presidente”, manifestó el exfuncionario. “No es creíble. En el 2017 pensaba todo lo contrario a lo que piensa y ejecuta ahora”, completó.

Con información de www.elintransigente.com