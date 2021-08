Elisa Carrió, cada vez más complicada: el intendente local salió a desmentirla por sus dichos sobre el cumpleaños

En las últimas horas se conoció que la ex diputada Elisa Carrió fue denunciada por romper el distanciamiento social tras organizar una fiesta de cumpleaños el 26 de diciembre de 2020, de la que habrían participado al menos 70 personas con un show de música en vivo. En ese marco, Diego Nanni, intendente de Exaltación de La Cruz en la provincia de Buenos Aires, desmintió a la referente de la Coalición Cívica.

Carrió celebró su cumpleaños rodeada de dirigentes de Juntos por el Cambio en su casa ubicada en un barrio privado de la localidad bonaerense de Exaltación de La Cruz. El jefe comunal del distrito rompió el silencio en C5N y aclaró cuál fue su charla con Lilita, luego de ser nombrado por ella. El mandatario local, sostuvo que es su “obligación” salir a aclarar los hechos.

“Al institucionalizar esta cuestión que tiene que ver con los permisos para el 26 de diciembre del 2020 es mi obligación ante la comunidad a la cual continuamente le hemos dado un mensaje de cuidado, de no reunión social, de tomar determinados cuidados personales” aclarar lo que sucedió. En primer lugar, reconoció que hubo una charla telefónica con Carrió.

Tras ello, contó: “Ella me comenzó que el 26 de diciembre llevaría adelante un encuentro con su entorno más íntimo para celebrar su cumpleaños, me comentó que tiene algunos problemas de salud con lo cual no quería correr ningún riesgo de contagiarse”. Sin embargo, afirmó que “en ningún momento se habló de una reunión con la cantidad de participantes que después se mencionó ni con shows en vivo”.

De esta manera, el intendente desmintió a Carrió respecto a que estaba informado de la magnitud del evento. Asimismo, remarcó que la abogada aseguró que habría test rápidos para quienes iban a asistir del encuentro. En ese aspecto, se inició una investigación para corroborar si los participantes del show de mariachis se realizaron el test o no.

«No estaba permitido»

El intendente remarcó que dicho festejo no estaba permitido dentro de las restricciones de ese momento, fecha que se da entre las fiestas de fin de año. “Había una restricción, si bien todos sabemos que durante las fiestas el mensaje oficial era el de tener un cuidado y una burbuja sanitaria. El límite era de 20 personas y al aire libre”, remarcó. Por último, aclaró que en el barrio “hubo protocolos que no permitían este tipo de encuentros”.

