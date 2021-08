“Estaba desesperada”, revelaron la pregunta que Lady Di le hizo a su astróloga

In their own words (En sus propias palabras, traducido del inglés) es el nuevo documental sobre la vida de Lady Di que realizó la cadena PBS. En éste se realizó un ciclo de entrevistas a personas de su círculo íntimo a partir de las cuales se revelaron detalles sobre su divorcio del príncipe Carlos y las tensiones que hubo con Camilla.

Según explica el comunicado que presenta el documental, a través de las distintas entrevistas se puede conocer “una imagen de Diana que revela qué la impulsó a desafiar las restricciones de su vida personal”. A su vez, en dicho comunicado explican que, al terminar su matrimonio, ella pudo elegir salir del ojo público, pero que “impulsada por la necesidad de ayudar a los demás, eligió usar su celebridad para cambiar vidas

Entre los distintos entrevistados se encuentran su amigo John Travolta, su entrenador Stewart Pearce y el biógrafo Andrew Morton. Sin embargo, quien reveló un detalle muy particular fue la astróloga personal de Lady Di, Debbie Frank.

Según contó, la princesa Diana fue a verla a finales de los años ochenta y dio detalles sobre cómo se encontraba anímicamente. “Fue en un momento difícil de su matrimonio porque su marido estaba teniendo un romance con Camilla, nadie sabía nada al respecto y ella estaba desesperada”, reveló en el documental.

En este sentido, agregó que Lady Di quedó atrapada en algo que “no era lo que parecía” y que principalmente era una niña que “necesitaba orientación y ayuda para aceptar sus sentimientos”. De esta forma, reveló las preguntas que Diana le hizo desesperada: “¿Por qué él es así? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Se quedará con Camilla?”.

Al respecto, Frank dijo que Carlos y Diana eran compatibles ya que el era de escorpio y ella de cáncer. Sin embargo, Camilla también era de cáncer. Pero una de las incompatibilidades se daban en sus lunas: “Carlos, con la luna en tauro, es muy terco y decidido. En cambio, Diana tenía su signo lunar en acuario, una característica que la acercaba a las personas y que la hacía moverse junto con los tiempos”.

Por último, otra de las incompatibilidades surgían a partir de los propios miedos e inseguridades de Diana, potenciados por el engaño de Carlos.