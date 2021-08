Carla Vizzotti: “La variante Delta está cerquita de ser comunitaria”

Tras poco más de una semana en Rusia, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, llegará al país a primera hora de la mañana junto a un cargamento de 650.000 vacunas Sputnik V, y ofrecerá una conferencia de prensa en el Aeropuerto de Ezeiza. De ese lote, 400.000 dosis corresponden al componente 1 y 250.000, al componente 2.

Durante su estadía en Moscú, la funcionaria habló de la gestión de la pandemia en la Argentina y ase refirió al peligro que implica la evolución de la variante Delta, que ya se cobró dos muertes: “Lo estamos siguiendo muy atentamente. Seguimos aislando personas que tienen relación con los viajes, pero en Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires hay algunos casos que no tienen relación entre ellos. Sobre todo en Córdoba, que no habían encontrado nexo con viajero”.



Y agregó: “Se sigue vigilando la circulación, que a la fecha no es todavía predominante, pero ya está cerquita de ser comunitaria. Cuando no se encuentra un vínculo entre los casos o con un viajero se dice que es comunitaria, pero eso no significa que sea predominante. Por ahora la variante predominante en Argentina es la Manaos”.

El arribo del vuelo de Aerolíneas Argentina AR 1065 a Ezeiza está previsto para las 9.50, y luego Vizzotti ofrecerá detalles sobre las reuniones que mantuvo con funcionarios del gobierno de Vladimir Putin y miembros del Instituto Gamaleya y del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF). Según la información que difundió el gobierno ruso, la funcionaria argentina y la asesora Cecilia Nicolini se reunieron el jueves de la semana pasada con el ministro de Salud local, Mikhail Murashko, donde hubo intercambio de elogios y agradecimientos, pero no se informó oficialmente las conversaciones sobre la demora en la llegada del segundo componente.

En el parte de prensa oficial, se destacó que Vizzotti transmitió a Moscú que “en Argentina los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir entre diferentes tipos de vacunas, pero la inmensa mayoría de los ciudadanos opta por la vacuna rusa” y subrayó que Nicolini “transmitió palabras de agradecimiento personal del presidente Alberto Fernández por la rápida respuesta y asistencia en el momento en que el presidente de Argentina se contagió de COVID-19″. Más allá de un compromiso de avanzar con “un trabajo adicional para mejorar” la provisión de la Sputnik V, no hubo nuevas definiciones.



En una entrevista antes de abordar el avión de regreso, Vizzotti destacó que se está “muy cerca de cumplir el objetivo de llegar al 60% de cobertura con dos dosis de los mayores de 50 años”, gracias al avance del plan de vacunación nacional contra el coronavirus.

La ministra precisó que en la actualidad “se superó el 60% del total de la población que inició el esquema de vacunación, y el 80% de los mayores de 18 años”. Respecto de los próximos arribos de vacunas, expresó que “para esta semana se espera tener la liberación de ANMAT de alrededor de 600 mil dosis de componente 2” de la vacuna SputniK V que elabora en Argentina el laboratorio Richmond lista para ser distribuida y aplicada.

En tanto, agregó que el laboratorio AstraZeneca “anunció” al Gobierno nacional que “antes de fin de mes” se estarán “recibiendo 2,2 millones de dosis”. Vizzotti explicó que “se avanzó mucho en agosto” en el plan de vacunación, tal como el Gobierno nacional se lo había propuesto y detalló que se comenzó el mes “con 7 millones de segundas dosis aplicadas”, alcanzando “los 11 millones y medio” en la actualidad.

“Esperamos aplicar dos millones y medio más en los próximos días que quedan para completar en agosto las 7 millones de segundas dosis que dijo el Presidente (Alberto Fernández)”, amplió y apuntó que “se están usando las vacunas de Moderna para completar los esquemas, tanto de Sputnik como de AstraZeneca”, y agregó que se sigue “generando evidencia junto con el Fondo Ruso en el estudio de intercambiabilidad” de vacunas de distintos laboratorios, para la segunda dosis. Esto es para poder avanzar y completar el esquema de vacunación de quienes ya deben recibir la segunda dosis, sobre todo a los mayores de 50 años. La idea, dijo, es “ir bajando el intervalo de aplicación de 90 a 60 días en quienes iniciaron esquema con Sputnik V”, además de darles la segunda dosis a quienes ya están en fecha de hacerlo o, incluso, superaron el período de 90 días.

Polémica por las vacunas guardadas

La llegada de Vizzotti con las Sputnik V componente 2 ocurrirá en medio de una fuerte polémica debido a que el plan nacional de vacunación avanza mientras hay más de 8 millones de vacunas guardadas en heladeras: “Es un fracaso del sistema”, aseguró el infectólogo Eduardo López, una definición que generó la reacción del gobierno nacional. En lo que va de agosto, las provincias aplicaron 6.755.302 dosis: 2.086.193 como primer componente y 4.669.109 como segundo. Ese ritmo, le permitió al país tener a casi el 60% de su población vacunada con una dosis y al 26,13% con dos, según información pública procesada por la Unidad de datos de Infobae.

Al desmenuzar los números, surge que efectivamente el actual es el mes en el que mayor cantidad de segundas dosis se han aplicado, pero también aparece un dato que inquieta a los especialistas y que López calificó el lunes por la mañana como un fracaso: el abundante stock de vacunas disponibles en heladeras listas para ser aplicadas inmediatamente. Tras el arribo de más de un millón de dosis durante el fin de semana (768.000 de Sinopharm y 400.000 de AstraZeneca), actualmente hay 8.368.372 de inyecciones listas para ser aplicadas. Más de 3,5 millones se encuentran en galpones del gobierno nacional, el resto ya fueron distribuidas a las provincias. Todo mientras el 75% de la población sigue sin completar su vacunación.

“Es un problema que las jurisdicciones no han sabido explicar y mi opinión es que sábados y domingos se vacuna poco o directamente no se vacuna”, alertó el infectólogo y agregó: “Es una barbaridad tener tantas dosis guardadas en la heladera, es un fracaso del sistema. La mejor vacuna es la que está en el brazo y la peor es la que está guardada”, planteó en radio Mitre.

Desde el Ministerio de Salud hubo una dura reacción ante los dichos de López: “Lejos de ser un fracaso, el proceso de sacar las vacunas de Ezeiza, controlar la temperatura, volver a empaquetar, mandar a las provincias y que las provincias lo distribuyan a todos los vacunatorios de su territorio, es un gran logro del sistema. El stock de vacunas no es inamovible, está vivo, en permanente llegada y distribución. Y este tipo de afirmaciones es desconocer las complejidades de llegar desde Ushuaia a la Quiaca, que se hace en tiempo récord”.

Las definiciones del Presidente

Desde la provincia de San Juan, el presidente Alberto Fernández habló este lunes sobre la marcha del plan de vacunación y arrojó un pronóstico sobre cómo seguirá: “En el país, el 85% de los mayores de 18 años ya tiene por lo menos una dosis”, destacó y resaltó que “en un mes más vamos a tener por lo menos a la mitad de la sociedad argentina con las dos dosis dadas”.

“Ya prácticamente se está avanzando a gran velocidad con la segunda dosis”, afirmó el primer mandatario y volvió a hablar sobre la proximidad de “la puerta de salida” para la pandemia.

Esa misma definición había dado el 13 de julio pasado, cuando anticipó desde Lomas de Zamora que se podría “disfrutar de una linda primavera”. En ese momento, el primer mandatario recordó que, al ser consultado sobre cuándo iban a estar todos vacunados, él respondió “Yo calculo que para septiembre. Siempre hablamos con Axel (Kicillof) que la vacunación es como la puerta de salida de la pandemia. Ahí vamos a estar inmunizados y si nos contagian, porque el contagio puede seguir, vamos a poder sobrellevarlo mejor, sin tanto malestar”.

“Así que, después de septiembre, cuando terminemos con la vacunación de todos, preparémonos para disfrutar de una linda primavera y de un lindo verano en Argentina”, manifestó en ese momento, junto al gobernador Kicillof y el intendente local, Martín Insaurralde, en un acto que convocó a jubilados.

