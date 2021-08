Celulares para jubilados ANSeS: Banco Nación lanzó una nueva promoción exclusiva

El Banco Nación de la República Argentina (BNA) lanzó este martes y hasta el próximo jueves 26 de agosto, una nueva promoción exclusiva para jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) destinada a la compra de celulares en 18 sin interés.

El beneficio se suma al plan Mi Compu por el cuál se brinda la posibilidad de acceder a un crédito de hasta $ 300.000 para la adquisición de computadoras personales, al tiempo que el organismo previsional mantiene el programa "Beneficios ANSeS" donde también se adicionan descuentos para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y pensionados.

La propuesta incluye dos teléfonos marca Samsung, modelo A32 a $ 44.999 y el A72, a $ 73.999 y regirá sólo hasta el próximo jueves 26 de agosto.



El beneficio de cuotas sin interés funcionará con las tarjetas Visa y Mastercard de la entidad financiera, y se podrá gestionar desde la web www.mayoresactivos.com.ar y www.TiendaBNA.com.ar

"El objetivo es brindar herramientas que permitan facilitar el acceso y acompañar el proceso de aprendizaje de los productos y servicios bancarios a través de un lenguaje claro y herramientas dinámicas. En este sitio se enseña a operar en canales no presenciales y poder utilizar el dinero sin necesidad de concurrir a una sucursal", destacó el BNA en su sitio web.

PLAN MI COMPU: CÓMO ACCEDER A LOS PRÉSTAMOS PERSONALES DE HASTA $ 300.000

El Banco Nación junto ANSeS ofrece el plan Mi Compu a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a través del cual pueden adquirir una computadora por medio de un préstamo de hasta $ 300.000 y hasta en 40 cuotas.

ANSES COMPUTADORAS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 2021: CÓMO ACCEDER

Para acceder a estos préstamos, los jubilados y pensionados que estén interesados, deberán sacar turno en la web del Banco Nación. Una vez allí, serán asesorados para solicitar el plan Mi Compu.

Para pedir un turno hay que acceder al siguiente link: https://www.bna.com.ar/Personas/Turnos

PLAN MI COMPU: REQUISITOS Y QUÉ SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITARLO

Para poder acceder a los beneficios de este plan, los solicitantes del préstamo deben presentar:

Documento Nacional de Identidad (DNI) y fotocopia;

Clave Única de Identificación Laboral (CUIL), reconocida por ANSeS;

Últimos dos recibos de cobro de jubilación o pensión;

Último resumen de la Tarjeta de crédito, o factura de un servicio fijo (a título de ejemplo: luz, gas, impuesto inmobiliario, telefonía fija, etc.), a nombre del solicitante, u otro a satisfacción de la Instancia Ejecutiva de crédito interviniente a fin de establecer el domicilio del mismo.

PLAN MI COMPU: CUÁLES SON LOS MODELOS DE COMPUTADORAS DISPONIBLES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS ANSES



Los jubilados y pensionados del plan Mi Compu, podrán acceder a computadoras de escritorio y notebooks que pueden consultarse en el siguiente link: https://bnajubilados.tiendaexo.com/.



Entre los productos disponibles, se destacan:

Tablet EXO WAVE I101

Notebook EXO Smart MCF-CN49/L37/M37 + Mochila Solar EXO Energy

Notebook EXO Smart MCF-CN49/M37/L37

PC EXO Ready Triton MCF D90

PC EXO Ready Triton D90

All In One EXO Style C2-A88/X4

Notebook EXO Smart ST83/S3/XQ3C

Fuente: Infotechnology