Autopista RN34: Era de esperar que iban a inaugurar en modo campaña, la seguridad vial les importa un "bledo"

Quienes habitualmente transitamos la RN34 nos preguntamos el por qué sectores que ya están listos para ser transitados no se inauguran, y la respuesta es más que simple: esperan a que lleguen las elecciones para hacer todo el "circo" posible y demostrar que trabajan. En realidad lo que demuestran es que son unos inmorales que la seguridad vial y por ende la vida de los ciudadanos les importa un verdadero "carajo". Estos políticos inmorales que solo piensan en seguir atornillados a sus puestos para poder seguir prendidos a una "teta" del Estado cada día más flaca por voracidad de ellos mismos, lo que en realidad hacen es estafar a la gente y engañarlos.

El tramo que hoy van a inaugurar hace rato que lo hubiesen podido hacer, pero lo dejan para estos días próximos a las pasos para poder hacer el "circo" a los que desde hace tiempo nos tienen acostumbrados.

Ojalá en las próximas elecciones la gente los castigue como se lo merecen y comiencen la retirada que nos permita de una vez despegar como nación, por que con políticos de esta calaña, las esperanzas son muy pocas. Lamentablemente los que están en la oposición no son muy diferentes, es por ello que tenemos que elegir gente descontaminada, gente honesta y con buenas intenciones, todo lo contrario a los sinvergüenzas que hoy tenemos en el poder.

LA NOTICIA

El Ministerio de Obras Públicas de la Nación, por intermedio de Vialidad Nacional, habilitará hoy miércoles 25 de agosto durante la tarde, un tramo más de la Autopista de la ruta Nacional 34. El sector a dejar abierto a la circulación se ubica entre los kilómetros 203 y 209 aproximadamente.

Con esta nueva habilitación de seis kilómetros la doble calzada operativa se extenderá desde RN 19 (Angélica) hasta el intercambiador en construcción de acceso a Susana y cruce con RP 67S.

Cabe mencionar que si bien la circulación estará habilitada para ambos carriles sobre la mano a Rafaela, el tramo se encuentra con obras en sectores paralelos a la vía en uso, por lo cual se solicita precaución a los usuarios y respetar la velocidad máxima indicada de 80 Km/H, limitación que se mantendrá hasta que finalicen por completo los trabajos complementarios.

Es importante recordar, que la obra de la Autopista de la Ruta Nacional 34 es una de las más gestionadas y esperadas en Rafaela y la región, por la siniestralidad de dicha ruta, por la densidad de tránsito que por ella circula y por el tema de conectividad.

El 21 de diciembre del 2020, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, por intermedio de Vialidad Nacional, había habilitado ocho kilómetros de la Autopista de Ruta Nacional N° 34. La circulación por la nueva calzada quedó abierta entre los kilómetros 195 y 203, lo que llevó a trece kilómetros el total de doble vía habilitados desde el cruce con RN 19 hacia el norte.

Durante 2018 y 2019 la obra estuvo con muy pocos avances por un cambio de proyecto no resuelto por la anterior gestión, más atrasos en los pagos de certificados. En su primera visita a la Ruta 34, el Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se había comprometido a poner en marcha la obra de la Autopista de RN 34 entre RN 19 y Rafaela, junto con el tramo completamente detenido en 2018 entre Ataliva y Sunchales.

Actualmente las tareas no cesaron, el ritmo de obra es muy significativo y hace algunos meses, el Jefe del 7° Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional, Fabio Sánchez, había anticipado que se habilitaría "hasta casi un kilómetro antes de lo que es el ingreso a Susana, no habilitamos más porque si no se hace muy complicado el ingreso a la localidad”.

Con información de La Opinión