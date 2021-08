Santa Fe: la provincia registró 482 nuevos casos y 20 muertes aunque Perotti quiera demostrar normalidad

Perotti está en modo electoral y como tal lo que quiere mostrar es normalidad y hace de cuenta que la pandemia ya es historia sin advertir que estamos en medio de una calma que antecede a lo que seguramente va a ser la llegada en forma peligrosa y masiva de la denominada variante Delta. Perotti nada hace para prevenir ello y en una actitud absolutamente irresponsable, en parte avalada por opositores tan o más voraces que él. Está muy bueno que de a poco se retomen las actividades, pero no entendemos que no se tomen los recaudos de lo que seguramente vendrá a la Argentina y por ende a la provincia de Santa Fe. Estamos transitando como decíamos anteriormente una calma pero que no nos tiene que llevar a confusión alguna. Hay que trabajar para lo que vendrá en pocas semanas y estar muy bien preparados, y para ellos hay que sacar las vacunas de las heladeras y apurarse por que la Delta ya nos está soplando la nuca. Pedimos responsabilidad y que nos dejen de engañar de una vez por todas.

LA NOTICIA

Los números arrojados en el reporte epidemiológico provincial de esta jornada de martes, mostraron que hubo 482 pacientes diagnosticados como positivos de Covid-19. El total de infectados desde el inicio de la pandemia es de 463.744 casos registrados en la provincia.

Las muertes por Covid-19 reportadas en la provincia se mantienen en números elevados. Este martes se registraron 20 fallecidos por coronavirus en toda la bota santafesina, con dos de las muertes de pacientes con residencia en Santa Fe. En total, murieron por Covid 8.132 santafesinos en lo que va de pandemia.

En Santa Fe fueron 44 los contagios reportados durante este martes. En total, la ciudad reportó 54.615 casos positivos de Covid-19 sumando los positivos residentes en la capital santafesina. El departamento La Capital suma 74.076 contagiados totales. Nuevamente, la ciudad de Rosario fue el distrito con mayor cantidad de positivos reportados, con 221 positivos.

La ocupación de camas en los efectores de salud provinciales sigue en descenso en todos los departamentos provinciales. En la actualidad se encuentran internados en sala general 276 pacientes, mientras que en unidades de terapia intensiva están atendidos 196 santafesinos (171 con asistencia respiratoria mecánica).

Son 444.096 los santafesinos que ya fueron dados de alta luego de haber sido diagnosticado como positivos de Covid-19 en el provincia. En cuanto a los casos activos, 11.516 personas en territorio santafesino están contagiadas de coronavirus hasta este viernes.

Los 20 fallecidos por localidad:

-6 pacientes (61 años, 64 años, 72 años, 78 años, 91 años y 94 años) con residencia en GALVEZ.

-6 pacientes (65 años, 67 años, 2 de 74 años, 78 años y 81 años) con residencia en ROSARIO.

-2 pacientes (74 años y 77 años) con residencia en SANTA FE.

-2 pacientes (70 años y 84 años) con residencia en CERES.

-1 paciente (37 años) con residencia en la localidad de CAYASTA.

-1 paciente (60 años) con residencia en la localidad de LEHMANN.

-1 paciente (62 años) con residencia en la localidad de MONTE VERA.

-1 paciente (63 años) con residencia en la localidad de SAN JORGE.

Con información de Uno Santa Fe