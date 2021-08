El director de la CIA se reunió el lunes con el líder político de los talibanes en Kabul

El director de la CIA, William J. Burns, mantuvo el lunes una reunión secreta en Kabul con el líder político de los talibanes, Abdulghani Baradar, según han publicado este martes The Washington Post, The New York Times y Reuters, que citan a fuentes gubernamentales que hablaron bajo condición de anonimato. El presidente estadounidense Joe Biden envió al mayor responsable de la agencia de inteligencia para el encuentro en persona de más alto nivel desde que la milicia insurgente se hizo con el control de la capital afgana. La prioridad de Washington es acelerar la evacuación de extranjeros y afganos del aeropuerto, donde crece la tensión y la desesperación.



La agencia de espionaje exterior estadounidense ha declinado comentar esta información, alegando que nunca habla de los viajes o las reuniones con su director, por lo que se desconocen los temas que se abordaron en la reunión secreta. La principal preocupación del Gobierno de EE UU es concluir la evacuación antes del 31 de agosto, fecha acordada entre Washington y los talibanes para el repliegue final de las tropas extranjeras. El mandatario estadounidense reconoció el fin de semana que está discutiendo con el Ejército si extender el plazo para la salida. Reino Unido, Francia y otros aliados de EE UU han dicho que se necesita más tiempo para evacuar a su personal militar.

La ampliación del plazo de la retirada total de las tropas extranjeras es un escenario que los fundamentalistas islámicos no ven con buenos ojos. El portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, ha advertido este martes de que su movimiento no aceptará “ninguna extensión” del plazo, informa la agencia AP. En una entrevista con la cadena británica Sky News, el portavoz de los talibanes Suhail Shaheen sostuvo que prolongar la estadía de los soldados era una “línea roja” para ellos. “Si [EE UU] lo extiende, eso significa que están extendiendo la ocupación, cuando no hay necesidad para ello”, apuntó Shaheen, quien advirtió que, de ocurrir, creará “desconfianza” y “provocará una reacción”.

El Pentágono aseguró este martes que no hay cambio de planes sobre la fecha límite para las evacuaciones y la retirada definitiva de sus tropas. El portavoz, John Kirby, seguró que confía en la capacidad del Ejército de EE UU para sacar a todos los estadounidenses del país antes del 31 de agosto y aseguró que ya son miles los ciudadanos que han sido repatriados desde Kabul, aunque declinó dar cifras concretas. Tampoco aclaró que porcentaje representan los evacuados respecto a la población estadounidense que residía en Afganistán.

”Las directrices del presidente han sido que completemos esta evacuación y esta retirada el 31 de agosto. Esa es la directriz bajo la que operamos”, insistió el portavoz. “Si hay algún cambio al respecto, se lo haremos saber a la ciudadanía estadounidense”, zanjó.



Baradar, el interlocutor este lunes de la CIA y cofundador de la milicia de los talibanes, llegó el sábado pasado a Kabul para negociar el nuevo Gobierno de los fundamentalistas islámicos. Washington lo conoce bien. Fue uno de los principales negociadores de los talibanes en las conversaciones con la Administración de Donald Trump que resultaron el acuerdo para la total retirada de las tropas de Afganistán. Antes de estar al frente de la Oficina Política del grupo en Doha (Qatar), el actual líder político de los talibanes estuvo ocho años en prisión. La CIA y Pakistán colaboraron en su captura.

