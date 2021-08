Durísimo, Eduardo López le responde a Daniel Gollan en medio de la polémica por la distribución de vacunas

Hace pocas horas, el precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires (PBA) por Frente de Todos (FdT) Daniel Gollan apuntó contra el infectólogo Eduardo López y aseguró que “no sabe”. El conflicto comenzó luego de los dichos del médico sobre la cantidad de vacunas contra el coronavirus que están distribuidas pero no aplicadas. Esta mañana, López fue contundente y le respondió al ex ministro de Salud.

“En una pandemia lo peor que puede pasar es uno personifique. No lo esperaba”, expresó en diálogo con radio AM 630. “Lo que hice fue anunciar lo que vengo siguiendo desde hace más de dos meses en el Observatorio Nacional y la diferencia entre las vacunas distribuidas y aplicadas, es siempre una diferencia de 4, 5 y 3 millones de vacunas que aparentemente no se aplican”, remarcó el doctor.

Luego del mensaje del exministro de Salud bonaerense quien aseguró que el médico no sabe, López le respondió: “No lo conozco al doctor Gollán, merece a priori el mayor respeto. Él tampoco me conoce a mí, yo no estoy en un escritorio sino que trabajo en un hospital público hace más de 45 años”. En su mensaje contra el exfuncionario, también contó su experiencia.

“Tengo la cátedra de vacunología de la Facultad de Medicina de El Salvador que es la primera de Argentina y coordiné la pandemia de gripe en la parte pediátrica del 2009. Alguna experiencia tengo”, señalo. “Me hubiera gustado que antes de sus expresiones hubiera averiguado mi currículum para no entrar en esta polémica. Tenemos enfrente una pandemia y la necesidad de vacunar a mucha gente”, continuó.

«Han llegado a las jurisdicciones»

Asimismo, sostuvo que le parece que fueron expresiones vinculadas a que el precandidato a diputado no lo conoce ni sabe su trabajo. Sobre sus dichos sobre las vacunas, indicó que interpreta que “distribuidas no es ni almacenaje, ni sacada de aduana, ni en tránsito sino distribuidas, que han llegado a las jurisdicciones”, en referencia a la ministra Carla Vizzotti quien dijo que las dosis “no están en la heladera”.

