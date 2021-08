Nahuel Aimar, en horario de trabajo, recorre los medios con la plata de todos

Ayer Aimar le concedió una nota a ADN en pleno horario de trabajo, a la hora que tendía que estar trabajando en su puesto en el Concejo Municipal. Recordemos que Aimar es otro de los candidatos que en forma desvergonzada y sin ponerse colorado no pidió licencia para hacer campaña y sigue cobrando el sueldo que todos los rafaelinos le pagan. Aimar esta en el mismo equipo que Sagardoy, Pascual, Perotti, Viotti y tantos más: EL EQUIPO DE LOS SINVERGUENZAS.

LO QUE DIJO AIMAR EN ADN

"Los almacenes Ripamonti tienen un fuerte valor histórico para la ciudad por lo que significaron en su época, pero particularmente creo que si bien hay que sostener ese patrimonio histórico y cultural, la coyuntura ayuda a pensar que podría haber cuestiones que tienen que resolverse antes". La postura sobre uno de los temas medulares de la ciudad, de Nahuel Aimar, precandidato por una de las listas del Frente de Todos. Radio ADN entrevistó en la mañana de este miércoles, a quién en la actualidad es el secretario legislativo del concejal Juan Senn.

"Lo que a mí me enseñó particularmente estar en el Concejo, es saber que es lo que se puede hacer y lo que no", señaló en ese sentido el entrevistado para luego introducirse en las diferencias que existen con el justicialismo gobernante . "Nosotros teníamos reuniones de gabinete ampliado donde yo he ido, donde se hablaba de la Gestión del detalle, y uno veía que eso no se plasmaba en la realidad. Entonces decidimos, nosotros vamos a estar cerca del vecino como estamos y estuvimos siempre. Y vamos a abocarnos en la cotidianeidad y en lo que le pasa a la gente en su metro cuadrado, en su cuadra, en su problema, solucionable desde el Concejo y uno también como enlace y gestor. Obviamente son diferencias que nos han llevado a estar en internas y nosotros -pese a eso- seguimos trabajando porque que es lo que no queremos: Qué el vecino quede atrapado en cuestiones en las que no tiene culpa y nada que ver" expresó sin eufemismos Nahuel Aimar.

LA GENTE TIENE DESINTERÉS EN LAS ELECCIONES

Como cada uno de los precandidatos consultados, Nahuel Aimar también describió un panorama de apatía generalizada entre los rafaelinos

"Mucha gente no sabe que se vota, cuando se vota y estamos a días. No noto descontento. Noto demandas, obviamente. Yo creo más llegado el momento el vecino empieza pensar, empieza a delinear. Pero, no hay que perder las esperanzas y tener fe en que el vecino se va a sentar y va a votar a conciencia", concluyó.