«¿Podes dejar de ser tan irrespetuosa?»: intenso cruce de Javier Milei y Fernanda Vallejos en pleno programa de TV

El precandidato libertario a diputado nacional, Javier Milei, y la diputada nacional del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, se cruzaron en el piso de ‘A dos voces’ por la señal televisiva TN y protagonizaron un tenso cruce. Tal como sucedió tres años atrás, ambos expositores cruzaron ideas totalmente opuestas sobre el rol del Estado, el pensamiento político del liberalismo y la economía.

Si bien durante el programa se abordaron múltiples ejes, uno de los puntos que más caldeó el escenario fue la compleja situación económica que atraviesa el país. La representante oficialista apuntó contra la toma de deuda por parte del gobierno de Mauricio Macri, la fuga de capitales por parte de funcionarios y allegados a Cambiemos, y, entendió, que el economista liberal ampara lo acontecido.

Vallejos, sostuvo que Milei planteaba que cualquier ciudadano podía “hacer lo que quería” con el dinero que ganaba, pero resaltó que “ hay un problema: acá se ganan pesos, no dólares”. “Los señores se llevan afuera dólares, no pesos, y son libertarios, individualistas, a la hora de comprar dólares que trae el Estado a través de la deuda. Pero después, cuando hay que pagar la deuda, son bastante comunistas porque la deuda la pagamos todos los argentinos”, fustigó.

“Usaron el Estado para liberalizar el mercado cambiario. Tomaron deuda desde el Estado y después fueron a la ventanilla del Central a comprar legalmente, al menos una parte, los dólares que se llevaron fuera del país”, manifestó sobre el Gobierno de Macri y, si bien subrayó que Milei critica este modelo, resaltó que el economista respalda a otra administración “neoliberal” como Carlos Menem.

Tras el extenso planteo, el precandidato a diputado en CABA por La Libertad Avanza salió a hacer una serie de “aclaraciones teóricas” que consideró erróneas por parte de Vallejos. “El concepto neoliberal no tiene sentido. El liberalismo viene de libertad, no hay nueva o vieja libertad, hay libertad o no hay”, enfatizó.

“Cuando el Estado trata de organizar tu vida lo único que va a hacer es destruírtela porque nadie sabe mejor de vos que vos mismo”, ahondó y dijo que el Estado le tiene que “sacar” sus recursos a otro individuo. “Cuanto más ladrón es el político se refugia en los más vulnerables para seguir manteniendo sus privilegios de casta y seguir robando. Hay que ir contra los políticos ladrones”, agregó.

“¿Conocés alguna sociedad que pueda funcionar sin ningún tipo de organización? Es un eslogan, no es una cosa practicable”, interrumpió Vallejos. No obstante, el debate siguió y al retornar el eje sobre la libertad de acción ciudadana, Milei manifestó que que si gana pesos puede “consumir bananas, tomates, autos y dólares”. ““El problema es que para que vos compres los dólares nos endeudan a todos”, cuestionó Vallejos de inmediato.

“Fernanda, ¿podés dejar de ser tan irrespetuosa? Acabas de decir una aberración teórica, yo sé que te duele sentir que te voy a aplastar, entonces te pones a embarrar la cancha”, lanzó Milei tras reiteradas intervenciones y concluyó: “Si yo gano dinero me lo gasto en lo que se me da la gana, los dólares no los genera el Estado, los genera quien exporta. El Estado no es la solución, es el problema”.

