La reacción de la oposición a la presentación de Alberto Fernández: “No es la pena que usted decida”

El fiscal Ramiro González, quien se encuentra a cargo de la investigación por el festejo de cumpleaños en Olivos durante la cuarentena estricta, imputó a Alberto Fernández, a Fabiola Yañez y a todos los asistentes, por haber violado las medidas preventivas contra el coronavirus que el propio Presidente había decretado.

Asimismo, minutos antes de conocerse esa noticia, Alberto Fernández se había presentado voluntariamente en la Justicia y propuso donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán, como “reparación del daño potencial que se hubiere generado” con la reunión llevada a cabo en la quinta presidencial.

Luego de que hayan trascendido ambas informaciones, las repercusiones en la oposición no tardaron en llegar. “Imagínense si cada persona que comete un delito decide su propia pena. Presidente, usted es abogado y profesor de Derecho Penal. No es así. No es la pena que usted decida, es la que le corresponde por el delito que cometió”, manifestó Patricia Bullrich, titular del PRO, en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, expresó: “El Presidente fue lógicamente imputado en la causa de #OlivosGate. Pero su caradurismo no tiene límites. Pretende ser juez y parte y se autodictó sentencia: 4 medio sueldos. Quiere arreglar tanto dolor de los argentinos con 630.000 pesos. Miserable”.

Y agregó: “El pedido de juicio político que presenté con otros Diputados será ampliado con esta imputación. Es lo que corresponde. Se está sumando a la causal de mal desempeño la causal de la comisión de un delito”.

Asimismo, el diputado Waldo Wolff escribió en la misma red social: “Dicen las noticias que el presidente donará la mitad de su sueldo al instituto Malbran durante 4 meses. El decide la pena? #LaLocuraEstTotal”.

“Esto es una nueva burla del Presidente a todos los argentinos! Impuso las restricciones, las violó y ahora se inventa su sanción”, opinó en tanto el diputado radical Luis Petri.

Cuando Fernández firmó los decretos de necesidad y urgencia (DNU) para reglar lo que debía hacerse durante la cuarentena cerrada por la pandemia de coronavirus, estableció que aquellos que no cumplieran con la prohibición de circular debían ser investigados en función de lo que dice el artículo 205 del Código Penal. Ese artículo señala que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. Fernández fue imputado en virtud de ese artículo del Código Penal. Es decir por violar lo dispuesto por él mismo cuando se organizó el festejo de cumpleaños de su pareja el 14 de julio de 2020 durante la cuarentena cerrada.

González, a partir de los elementos incorporados al expediente formalizó la imputación contra los asistentes a la fiesta-prohibida por entonces- y los anfitriones. El fiscal pidió que se les notifique la existencia del proceso en su contra en los términos de tres artículos del Código Procesal Penal de la Nación referidos a los imputados.

