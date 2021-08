Damián de “Bake Off” fulminó a Maru Botana por sus macarons: “Qué alguien le saque el título”

La guerra menos pensada comenzó y fue mediante las redes sociales. Damián de “Bake Off Argentina” no aguantó su indignación al ver la publicación que realizó Maru Botana, mostrando cómo llevaba a cabo una receta.

Lo que sucedió es que la popular cocinera decidió mostrar en sus redes sociales la receta de macarrones que realizó. Y lo que hizo el participante del certamen de pastelería fue hacer una comparación de lo que mostró Maru Botana.

Damián mostró en dos partes la receta que la cocinera mostró que hizo con una foto, pero lo comparó con el video del proceso que también compartió ella. “Lo que muestra. Lo que hace en el video”, comenzó diciendo.

“Me parece una paparruchada que comparta esta receta así, una falta de respeto a los profesionales. Por favor, que alguien le saque el título o el celular. No puede salir a decir que esos son macarons cuando uno se mata tanto para hacerlos”, pidió el joven mostrando en su Instagram,la indignación tras la no coincidencia del producto final.

Claro que la molestia de Damián con Maru Botana es por la gran carrera que tiene la pastelera y el producto final, según el no es del profesionalismo que ella ha demostrado tener. Además, luego en un video el joven indicó que de verdad no podría creer que haya compartido esa foto.

Y también indicó que no podía asimilar que haya compartido la receta siendo que la sigue mucha gente, y esa receta no iba a salir bien lo cual era algo muy negativo teniendo en cuenta el gran costo que tienen los ingredientes, como la harina de almendras.

Recordemos que esta receta en especial es muy difícil de llevar a cabo, teniendo en cuenta la gran prolijidad que requiere. Esto es lo que destacó Damián en las imágenes que mostró Maru Botana.