¡Primera medalla argentina en los Paralímpicos!

A pocos días del inicio de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, la delegación argentina ya empezó a dar la nota y lo pudo reflejar en algunos de sus representantes. Es que Antonella Ruiz Díaz superó su marca personal en lanzamiento de bala, se quedó con la medalla de bronce, y se convirtió en la primera atleta nacional en obtener una presea en esta edición.

La entrerriana tuvo una de sus mejores actuaciones este viernes tras realizar un tiro de 9,50 metros, superando por uno al del Mundial 2019 en Dubai (9,49). De esta manera, la especialista de bala F41 (atletas de talla baja) se subió al podio junto con la tunecina Raua Tlili (oro) y la colombiana Mayerli Buitrago Ariza (plata).

Díaz se quedó con la cuarta de las seis trayectorias (el resto 9,11; 9,35; 8,84; 8,97 y 9;26); mientras que Tili lo hizo en su segunda (10.55 mts) y Buitrago Ariza, en la última (9,94m).

A pura emoción

Luego de la hazaña argentina en la apertura del Paratletismo en Tokio, Antonella vivió un momento muy especial. Cuando se colgó la medalla no logró contener sus lágrimas y emocionada pensó en su familia y saludó al público, que siguió el evento a través de las pantallas y no in situ -recordemos- por culpa del Covid-19.

Contenta por lo conseguido, la oriunda de Gualeguaychú contó en DeporTV sus sensaciones tras el día que no olvidará jamás: "Fue difícil porque estuve dos años sin competir (por la pandemia), pero sólo pensaba en entrenar para llegar acá. Traté de dejar las presiones afuera y así me fue: pude mejorar la marca y subirme al podio".

La doble medallista en los Parapanamericanos (oro en lanzamiento de disco y plata en bala) tendrá la final de su especialidad en los próximos días, donde se preparará para obtener un récord.

Cabe destacar que, hasta el momento, la joven de 25 años obtuvo el máximo logro de los 57 argentinos participantes, por delante de los diplomas de los ciclistas Mariela Delgado, Maximiliano Gómez y Sebastián Tolosa y la nadadora Daniela Giménez.

