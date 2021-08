Alberto Fernández: “No estoy apurado por firmar un acuerdo con el FMI, los que me apuran son los que quieren que me haga cargo de la deuda de ellos”

El presidente Alberto Fernández dijo que su gobierno no tiene apuro por concertar un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y condicionó los avances en las negociaciones con el organismo a dos variables: la eliminación de las sobretasas que paga la Argentina y la extensión del plazo más allá de los 10 años que tiene como límite los acuerdos de facilidades extendidas. “No estoy apurado por firmar ese acuerdo. A mi los que me apuran por firmar ese acuerdo, lo que quieren es que yo me haga cargo de la deuda de ellos“, afirmó.

En declaraciones a Radio 10, el Presidente respondió varias preguntas respecto a la marcha de las negociaciones con el organismo que conduce Kristalina Georgieva.

“Seguimos discutiendo con el Fondo, tenemos toda la voluntad de llegar a un acuerdo con el Fondo. Y cuando yo firme ese acuerdo, sé que ese acuerdo compromete a muchas generaciones. Yo lo que no voy a hacer es algo que comprometa a los argentinos en los próximos años”, comentó.

“Yo podría firmar algo hoy y mi Gobierno no tendría que pagar nada, porque en todos los casos tengo un tiempo de espera que a mi me liberaría. Pero yo no quiero resolver el problema de Alberto Fernández, quiero resolver el problema de la Argentina”, agregó el mandatario.

Según detalló Fernández, la adopción de un programa consensuado tiene dos trabas: “Para resolver el problema de la Argentina tengo que discutir las tasas de interés que hoy el Fondo está cobrando y tengo que discutir los plazos en los que el Fondo quiere recuperar ese crédito”.

Durante la entrevista, además, el presidente cargó contra su antecesor, Mauricio Macri, por el acuerdo fallido con el organismo.

“Para que los argentinos no nos olvidemos: Macri endeudó a la Argentina por encima de sus posibilidades. El crédito que recibió la Argentina, USD 57.000 millones, es un monto superior al crédito que el FMI acaba de destinar para socorrer a las las naciones más pobres del mundo tras la pandemia. Para todo el mundo destinó USD 50.000 millones y para Macri USD 57.000 millones”, disparó Fernández.

“El Fondo en eso tiene responsabilidad. Porque le prestó semejante suma de dinero a un país que estaba sobre endeudado y que ya estaba en default, que era lo que Macri llamaba reperfilamiento”, agregó.

“No estoy apurado por firmar ese acuerdo. Los que me apuran por firmar ese acuerdo, lo que quieren es que yo me haga cargo de la deuda de ellos. Porque así te legitimo lo que vos hiciste. No, lo que vos hiciste es un espanto, es un error, es una vergüenza. Son USD 44.000 millones que tenemos que pagar todos nosotros”, se quejó.

“Me apuran para que acuerde porque, claro, estoy legitimándoles lo que ellos hicieron”, comentó.

Con información de www.infobae.com