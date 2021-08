Alberto Fernández defendió a la profesora K: “Fue un debate formidable que le abre la cabeza al alumno”

El presidente Alberto Fernández defendió a Laura Radetich, la docente que fue suspendida en la provincia de Buenos Aires luego de que fuera filmada por sus alumnos en medio de una acalorada discusión con un estudiante sobre los gobiernos kirchneristas y de Mauricio Macri. Esa actitud había sido duramente cuestionada por la oposición, que denunció un intento de adoctrinamiento, y por el propio ministro de Educación, Nicolás Trotta. Sin embargo, el jefe de Estado planteó otra mirada en una entrevista concedida esta mañana al periodista Gustavo Silvestre en Radio 10.

“Ayer yo escuchaba un enorme cuestionamiento a una maestra que se tensa en un debate con un alumno. Yo soy profesor de la UBA hace mucho tiempo. Siempre he dicho que lo más importante es sembrarles dudas a los alumnos. Si esa maestra que discutió tan acaloradamente con el alumno, como consecuencia de esa discusión le puso un 1, merece todo el reproche”, introdujo.

Y continuó: “Pero que haya tenido ese debate es formidable. Es un debate que abre las cabezas de los alumnos, es una forma de invitar a discutir, de invitar a pensar y de abrir la cabeza de la gente”.

“Porque es evidente que el chico, a quien no veo, tiene una idea formada que es el resultado de escuchar cosas dichas, como por ejemplo: “El peronismo gobernó los últimos 70 años”. Y lo repite el chico. Ella se exalta porque sabe cómo es la verdad”, completó.

Al mismo tiempo, el mandatario se quejó del “ruido que hizo” ese tema pero criticó que nadie haya “dedicado un reglón’' a un director de un colegio de la Capital que defendió la dictadura. “Acá en la Ciudad de Buenos Aires hay un director de colegio que defendía al proceso militar y nadie dedicó un reglón a ese hombre. Que ese sí, porque ese defendió un genocidio, un golpe de Estado, defendió la ruptura institucional”, enfatizó.

El jefe de Estado volvió sobre el tema durante otro tramo del reportaje. Dijo que la profesora fue “estigmatizada” y se quejó por “el escándalo de proporciones que se armó” a partir de la filtración de las imágenes en redes sociales.

La maestra militante fue identificada como Laura Virgina Radetich (59 años), una mujer con una amplia experiencia en la docencia y una maestría en la Universidad de Salamanca en España, según surge de su perfil en Linkedin.

De acuerdo a sus registros previsionales, Radetich trabajó en el Congreso de la Nación, en la Universidad de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires -renunció en 2012- . Además de la escuela de Ciudad Evita donde quiso adoctrinar a sus alumnos, trabaja también en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº46 “2 de Abril”, donde es jefa del área de Historia y Geografía y capacita a futuros docentes.

En el video se la escucha defender al oficialismo y criticar a la gestión de Cambiemos. “Macri te robó”, le grita a un alumno.

Radetich es, además, una activa usuaria de redes sociales. En su cuenta de Twitter [email protected] abundan los insultos a Mauricio Macri, comentarios discriminatorios hacia la provincia de Córdoba y una llamativa propuesta para aplicar la Ley del Talión con los viajeros que llegan al país contagiados con la variante delta de coronavirus.

Luego de que se viralizaran las imágenes, la Dirección de Escuelas bonaerense decidió suspender a la docente. Y el ministro de Educación, Trotta, se despegó del escándalo: “Eso no es docencia. Puede haber intercambios en la escuela secundaria y en el nivel superior, y es saludable hacerlo, pero en otras condiciones. El maestro, el profesor y la profesora no pueden imponer su perspectiva, sino respetar la mirada y la pluralidad, tratando de generar pensamiento crítico”.

“Esa no es la manera de calificar nunca a un estudiante por lo que uno piensa. No lo podemos permitir y no puede pasar en nuestra escuela”, agregó Trotta.

Con información de www.infobae.com