La familia del chico humillado por la profesora K le contestó a Alberto Fernández: “La violencia no sirve para educar”

Un día después de que se hiciera viral el video en el que una docente kirchnerista aparece adoctrinando a los gritos e insultos a alumnos en una escuela pública de La Matanza, el chico que protagonizó el debate y sus padres hablaron con los medios de comunicación. “La verdad que me da lástima por él”, comentó el padre de Jeremías en respuesta a las declaraciones del Alberto Fernández sobre la situación. “Fue un debate formidable que le abre la cabeza al alumno”, había comentado el Presidente esta mañana.

“No estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente. Para mí no es manera de educar a un chico, a un adolescente, a un futuro hombre. La violencia no sirve, la verdad que me da lástima por él (Alberto Fernández), decir que está bien educar a un chico con violencia, para mí no está bien”, respondió Sergio sobre la defensa que hizo el primer mandatario sobre los dichos del primer mandatario.

Sergio y Soledad, los padres, y Jeremías hablaron tras el escándalo que produjo la difusión del video en la que la profesora Laura Radetich, de la escuela secundaria bonaerense “María Eva Duarte”, de Ciudad Evita, en el partido bonaerense La Matanza. El papá del alumno humillado reveló en la entrevista que el colegio no se había comunicado de manera directa con la familia, pese a que el país estaba hablando sobre lo que ocurrió en el aula de esa clase. “Yo fui al colegio a hablar, no me llamaron. Fui y me presenté porque me parecía que se estaba armando mucho revuelo y por ahí salía lastimado mi hijo”, contó.

Jeremías, en la entrevista con Luciana Geuna y Diego Leuco, explicó lo que pasó ese día: “Era un debate que se descontroló y terminó siendo masivo, pero en el momento fue un debate. Salimos del colegio y fue otro día. Nunca me imaginé esto, me enteré ayer que había un video”, comentó esta noche el alumno al ser consultado por la situación que le tocó atravesar.

En relación a lo que comentó Alberto Fernández, Jeremías señaló: “No sabía que había hablado el Presidente. Recién lo escuché: él tiene su opinión y capaz que los que estuvimos en la clase pensamos diferente o no”. “Se habrá divertido con el video, qué sé yo”, comentó en el noticiero Telenoche.

El presidente Alberto Fernández había defendido este viernes a Laura Radetich, la docente que fue suspendida en la provincia de Buenos Aires luego de que fuera filmada por sus alumnos en medio de una acalorada discusión con un estudiante sobre los gobiernos kirchneristas y de Mauricio Macri. Esa actitud había sido duramente cuestionada por la oposición, que denunció un intento de adoctrinamiento, y por el propio ministro de Educación, Nicolás Trotta. Sin embargo, el jefe de Estado planteó otra mirada en una entrevista concedida esta mañana al periodista Gustavo Silvestre en Radio 10.

“Ayer (por el jueves) yo escuchaba un enorme cuestionamiento a una maestra que se tensa en un debate con un alumno. Yo soy profesor de la UBA hace mucho tiempo. Siempre he dicho que lo más importante es sembrarles dudas a los alumnos. Si esa maestra que discutió tan acaloradamente con el alumno, como consecuencia de esa discusión le puso un 1, merece todo el reproche”, introdujo.

Y continuó: “Pero que haya tenido ese debate es formidable. Es un debate que abre las cabezas de los alumnos, es una forma de invitar a discutir, de invitar a pensar y de abrir la cabeza de la gente”.

“Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el Presidente, yo sí lo escuché”, comentó también a Canal 13 el padre de Jeremías. “Para mí no es una manera de educar a un chico, a un adolescente, a un futuro hombre”, continuó.

“La violencia no sirve, la verdad que me da lástima por él (Alberto Fernández), que está bien educar a un chico con violencia, para mí no está bien”, siguió el padre del joven.

“Hubiese sido más humano que diga: ‘La profesora se equivocó, se exaltó y se le fue un poco la mano’, a decir que la manera que lo hizo estaba bien. Hubiese dicho: ‘Mirá, seamos sinceros, se equivocó, tuvo un mal día, se expresó mal’ y hubiese sido más razonable a que me diga que está de acuerdo que le haya gritado, señalado y apuntado con un dedo a un nene que le hizo una pregunta”, reflexionó Sergio.

A los gritos, exaltada y violenta. Así se mostró una docente de historia de la Escuela Secundaria Técnica Nº2 “María Eva Duarte”, de la localidad bonaerense de Ciudad Evita, partido de La Matanza, que intentó adoctrinar y exponer a un alumno en plena clase de historia por pensar diferente a ella sobre los gobiernos kirchneristas y de Mauricio Macri. El video, grabado por uno de los chicos de cuarto año, se viralizó en la madrugada de ayer en redes sociales a partir del posteo de una periodista de Jujuy.

En el registro se puede escuchar a la profesora defender al oficialismo, criticar sin disimulo a la gestión de Cambiemos e interpelar a uno de los estudiantes -casi sin dejarlo hablar- para convencerlo sobre las consecuencias de una y otra administración. El joven, mucho más tranquilo que ella, se plantó y le explicó que no pensaba igual.

Según fuentes oficiales consultadas por Infobae, la maestra militante fue identificada como Laura Virgina Radetich (59 años), una mujer con una amplia experiencia en la docencia y una maestría en la Universidad de Salamanca en España, según surge de su perfil en Linkedin.

“Macri te robó”

“¿Que esto es gratis? ¿que porque tiene ojitos celestes no va a robar? Te robó. Te robó el futuro”, le dijo la docente con el tono de voz elevado e increpando al estudiante. “¿Y este no?”, le contestó el chico para indicarle si con el actual presidente, Alberto Fernández no ocurría lo mismo. “No me robó nadie, nadie te robó. vos podés venir acá y comer esta porquería porque te lo da el Estado. Andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta… andá dale, andá!”, atacó la docente.

En ese momento, la profesora de historia le preguntó al alumno con ironía si su padre tenía el dinero suficiente para pagar la cuota de un colegio privado. La tensión aumentaba segundo a segundo. “¿Sabés cuánto cuesta la cuota en una escuela técnica? 10 lucas pa’rriba. ¿Tiene tu papá 10 lucas para pagar? Eso es lo que dejó Macri, porque eso es lo que dejó Macri”, insistió.

El alumno quiso responder, pero no lo dejaron terminar de expresar su idea para contribuir al intercambio de ideas. La maestra, fuera de sí, no tenía interés en escuchar al otro. Quería imponer una idea a como diera lugar. Únicamente la suya. “Bueno, pero entonces tengo una pregunta, si Macri cagó tanto al país y ellos buscan salir…”, consultó el chico. Ahí la mujer lo interrumpió y apeló a uno de los argumentos más utilizado por la militancia K: las elecciones de 2019.

Tras el escándalo por el adoctrinamiento en la escuela de Ciudad Evita, también habló la madre de Jeremías. Dijo que desde la escuela no se comunicaron con ella tras la viralización del video y comentó que no le gustó esa falta de respeto hacia su hijo.

“La escuela no me llamó porque no le habrá tomado la importancia que tampoco Jeremías le tomó. Solo me dijo que había discutido con una docente y nos avisó porque nos podrían haber llamado por un mal comportamiento”, contó Soledad, la madre del adolescente.

“No sabía que se armaban esos debates en el aula ni sabía que había una docente que gritaba. Yo cuando vi el video vi que estaba un poco exaltada”, señaló la mamá del chico en diálogo con Telenoche.

Tras difundirse el video, la docente fue separada preventivamente del cargo y se le abrió un sumario cuya resolución llegaría en los próximos días. “Me parece bien, porque estaba muy exaltada y en un momento le faltó el respeto a mi hijo y eso no me gusta”, opinó Soledad sobre la decisión de suspender a la profesora.

“Mi hijo solo fue al colegio y le preguntó a la profesora y tuvo la respuesta. Él no sabía que había otra persona filmando. De hecho se enteró cuando se viralizó el video”, agregó. Ayer, tras la salida de la institución, los chicos se toparon con las cámaras y los medios de comunicación. Jeremías se dio cuenta recién ahí la repercusión que había tenido su cruce con la profesora.

La madre contó que el lunes, después de que volviera del colegio, el adolescente le había adelantado su discusión con la profesora, le había dicho que se había exaltado y gritado “un poco”, pero le había restado importancia al asunto. “Recibió una respuesta que la docente le dio con convicciones de lo que ella piensa. Él está convencido de lo que piensa y estaban teniendo un intercambio de opiniones”, planteó Soledad.

Luego de que se viralizaran las imágenes, la Dirección de Escuelas bonaerense decidió suspender a la docente. Y el ministro de Educación, Trotta, se despegó del escándalo: “Eso no es docencia. Puede haber intercambios en la escuela secundaria y en el nivel superior, y es saludable hacerlo, pero en otras condiciones. El maestro, el profesor y la profesora no pueden imponer su perspectiva, sino respetar la mirada y la pluralidad, tratando de generar pensamiento crítico”.

“Esa no es la manera de calificar nunca a un estudiante por lo que uno piensa. No lo podemos permitir y no puede pasar en nuestra escuela”, agregó Trotta.

Con información de www.infobae.com