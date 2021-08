"Como Castellano no camina el centro, no sabe el daño que la invasión de aves le hace a los comerciantes"

""Solo un intendente que no camina las calles de la ciudad puede permanecer inmóvil ante el daño que a los comerciantes nos hacen las aves y la mugre que originan. A la ya desastrosa situación económica, le tenemos que sumar este verdadero flagelo", con esas palabras un comerciante de Avenida Santa Fe nos comenzó a contar la odisea que viven a raíz de la "caca" de las aves.

"La gente dejó de venir por que resulta imposible no solo estacionar sino caminar por las calles, ayer entraron dos personas a mi local, no a comprarme, a pedirme un trapo para limpiarse por que los habían ensuciado todo. Los clientes nos dicen que es imposible estacionar por el ácido que la defecación tiene y el daño que les hace a la pintura de los autos. Es una vergüenza lo que pasa y Castellano no hace nada simplemente por que no sale a caminar por el centro, nunca lo vemos, está escondido detrás de su escritorio, es como si tuviese miedo de caminar por las calles de la ciudad que él conduce". Así continuó descargando su bronca este comerciante.

Hace mucho tiempo que desde R24N venimos reclamándole al intendente una solución, pero parece que a Castellano la situación no le interesa y no demuestra predisposición para encontrarla.

En la tarde de ayer supimos que un grupo de comerciantes que se están movilizando y piensan organizar una manifestación al respecto el Viernes anterior a las elecciones. Saben que al no ser un acto electoral no cometen delito alguno y son conscientes de la repercusión que la misma puede tener en plena veda. " Hay que castigar a estos inútiles que no hacen nada" , dijo uno de ellos.

El centro de la ciudad es una mugre a causa de la "caca" de las palomas, la gente no quiere caminar por el Bv Santa Fe y las calles aledañas, los bares protestan por que les resulta imposible habilitar las veredas. Una verdadera vergüenza para una ciudad como Rafaela.

Quizá Castellano se acostumbró en su actividad política a convivir en un ambiente similar al que las aves dejan después de hacer sus necesidades y ello lo lleva a no darle importancia al problema, es una hipótesis, pero quienes están cerca de él tendrían que decirle que lo que pasa no es normal y merece una urgente solución.